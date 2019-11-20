Які напої можна пити дітям до 5 років, а які – категорично ні

Чи треба давати дітям чай, з якого віку допустимі соки та чи є сенс пити дітям компот. Такі питання часто турбують батьків і не дарма. Адже харчування дітей важлива справа, у ранньому віці формуються харчові звички, що в майбутньому матиме вплив на здоров'я дитини.

Про здоровий вибір напоїв для дітей до 5 років розповів гастроентеролог, педіатр Роман Кожевин.

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Які напої пити дітям: вікові рекомендації

Важливо пам'ятати, що у віці до 6 місяців діти повинні пити тільки грудне молоко або суміш.

До 6 місяців крім води категорично не можна нічого.

Діти від 6 до 12 місяців можуть пити воду під час їжі з і після моменту введення прикорму; соки не рекомендуються в цьому віці.

У віці від 12 до 24 місяців діти можуть пити незбиране молоко і воду, невеликий обсяг 100% фруктового соку.

У віці від 2 до 5 років молоко та вода все ще є потрібними напоями, а також 100% фруктовий сік (фреш).



Соки слід давати дітям з 12 місяців

Скільки соку пити дітям

Для дітей 1-3 років не більше 120 мл;

Діти 3-5 років не більше 240 мл.

Раніше соки рекомендували з 6 міс у вигляді догодовування (фруктові пюре/соки), за новими рекомендаціями соки вводимо після 12 міс.

У віці до 5 років не рекомендується ароматизоване молоко (зі смаком полуниці, шоколаду), напої, що містять кофеїн, доданий цукор або замінники цукру.

Куди ж віднести улюблений компот

Традиційно всі діти люблять компот – напій з фруктів, ягід або сухофруктів. Якщо компот без додавання цукру – його можна віднести до низькокалорійних напоїв. Компот може замінювати частину добової потреби рідини, але залишаємо акцент на воді.



Компот якщо й давати дитині, то без цукру

Напої грають важливу роль у здоров'ї маленьких дітей, тому, що вони складають більшу частину раціону в ранньому віці.

Формування правильних вподобань щодо напоїв у дитячому віці може допомогти знизити ризик несприятливих наслідків для здоров'я, таких як зубний карієс і ожиріння.

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Чому малюкам не варто давати чай

Чай не рекомендовано вводити в раціон малят раннього віку. Адже до його складу входять речовини, які здатні знижувати здатність організму всмоктувати залізо. Як результат у малюка може розвинутися залізодефіцитна анемія.



Чай слід обмежити в раціоні малюка

Чай гальмує процеси утворення вітаміну D і викликає накопичення сечової кислоти, яка погано виводиться дитячими нирками.

Ромашковий чай, наприклад, подібно до зеленого чаю знижує здатність дитячого організму засвоювати залізо з харчових продуктів.

Крім того, на сьогодні не вистачає науково обґрунтованих даних про вплив різноманітних трав та їхніх комплексів на організм малюків.

Хоча сам по собі чай не характеризується високим ступенем алергенності, іноді він може провокувати виникнення головних болів.

До того ж, у процесі виробництва чаю до нього можуть потрапити дріжджі, на які у деяких малюків може проявлятися алергія.