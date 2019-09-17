Після відбілювання зубів необхідно дотримуватися спеціального режиму харчування. Це потрібно для того, щоб зуби не забарвлювалися у інший колір.

Мова йде про білу дієту.

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Біла дієта – це дієта після відбілювання зубів, іноді її ще називають прозорою.

Наші зуби досить пористі, хоч так і не скажеш. І тому забарвити їх досить легко, особливо чаєм, кавою, тютюном.

Щоб зберегти білизну після професійного відбілювання і підтримувати природний колір зубів, рекомендується відмовити собі в "кольоровій" їжі і перейти на білу.

Суворо дотримуватися білої дієти радять перші три дні після відбілювання.

Що можна їсти після відбілювання зубів

Молочні продукти без барвників і фруктових наповнювачів (творог, молоко, кисле молоко тощо) Морепродукти і рибу, але теж без харчових барвників М'ясо курки або індички Яєчні білки. Рис, картоплю, печериці та білі гриби Хлібобулочні вироби з білої муки грубого помелу. Будь-які фрукти без великої кількості фруктових кислот і які не фарбують емаль (груші, банани, ананаси тощо) Спаржу, цвітну капусту і селеру.

Що не можна їсти та пити після відбілювання

чай та каву,

газовану воду, особливо темні напої,

какао, молочний та чорний шоколад,

яскраві овочі (морква, буряк, тощо),

продукти з барвниками: вина, соки, морси, цукерки, напої, морозиво, тощо,

яскраві ягоди і фрукти (чорниця, лохина, полуниця, вишня, гранат, виноград, тощо),

спеції, особливо, паприку, карі і куркуму.

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