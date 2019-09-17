Що можна їсти після відбілювання зубів
Після відбілювання зубів необхідно дотримуватися спеціального режиму харчування. Це потрібно для того, щоб зуби не забарвлювалися у інший колір.
Мова йде про білу дієту.
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Біла дієта – це дієта після відбілювання зубів, іноді її ще називають прозорою.
Наші зуби досить пористі, хоч так і не скажеш. І тому забарвити їх досить легко, особливо чаєм, кавою, тютюном.
Щоб зберегти білизну після професійного відбілювання і підтримувати природний колір зубів, рекомендується відмовити собі в "кольоровій" їжі і перейти на білу.
Суворо дотримуватися білої дієти радять перші три дні після відбілювання.
Що можна їсти після відбілювання зубів
- Молочні продукти без барвників і фруктових наповнювачів (творог, молоко, кисле молоко тощо)
- Морепродукти і рибу, але теж без харчових барвників
- М'ясо курки або індички
- Яєчні білки.
- Рис, картоплю, печериці та білі гриби
- Хлібобулочні вироби з білої муки грубого помелу.
- Будь-які фрукти без великої кількості фруктових кислот і які не фарбують емаль (груші, банани, ананаси тощо)
- Спаржу, цвітну капусту і селеру.
Що не можна їсти та пити після відбілювання
- чай та каву,
- газовану воду, особливо темні напої,
- какао, молочний та чорний шоколад,
- яскраві овочі (морква, буряк, тощо),
- продукти з барвниками: вина, соки, морси, цукерки, напої, морозиво, тощо,
- яскраві ягоди і фрукти (чорниця, лохина, полуниця, вишня, гранат, виноград, тощо),
- спеції, особливо, паприку, карі і куркуму.
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