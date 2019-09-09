Що можна їсти при отруєнні

Дієта при отруєнні у дорослих найчастіше трапляється після вживання неякісних харчові продукти.

Тому важливо допомогти своєму організму відновитися за допомогою дієти. Але для цього варто знати, які продукти сприяють поповненню втрачених сил, і що, навпаки, вживати в їжу небажано.

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В перший день отруєння треба багато пити негазованої води, аби вивести токсини. Також можна пити несолодкий чай. Рідина має бути теплою, та питись невеликими порціями, щоб не спровокувати блювоту, – близько двох літрів на добу.

Харчове отруєння – симптоми висока температура;

зниження або відсутність апетиту;

загальна слабкість;

діарея;

біль у животі;

здуття живота;

нудота і блювота;

холодний липкий піт;

низький тиск;

прискорене серцебиття.

На другий день, якщо організму не потрібно, то не треба себе змушувати щось їсти. Краще випити що-небудь поживне в рідкому вигляді – кисіль, бульйон, йогурт. Можна додати шматочок сухарика або вчорашнього хліба.

Не забувайте стежити за загальним станом.

А до звичайного харчування потрібно повертатися поступово. Адже отруєння – сильний удар по печінці. Тому уникайте смаженого і алкоголю навіть через тиждень після отруєння.

Що можна та не можна їсти при отруєнні

У перші дні після будь-якого отруєння організм людини ослаблений, тому не слід перевантажувати його жирами та вуглеводами, оскільки вони вимагають значних енергетичних витрат для їх засвоєння. Оптимальний варіант – це додавання крапельки олії в готову страву.

Овочі краще відварити. Фрукти можуть викликати бродіння в кишківнику – слід остерігатися надмірного їх прийому. Ні в якому разі не можна зменшувати кількість білку. Під час отруєння організм втрачає білок у великій кількості, тому основою при складанні дієти при харчовому отруєнні у дорослих мають бути багаті на білок страви.

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