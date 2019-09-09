Що можна їсти при отруєнні

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Що не можна і що можна їсти при отруєнні – дієта при отруєнні
Що їсти при отруєння / pixabay.com

Дієта при отруєнні у дорослих найчастіше трапляється після вживання неякісних харчові продукти.

Тому важливо допомогти своєму організму відновитися за допомогою дієти. Але для цього варто знати, які продукти сприяють поповненню втрачених сил, і що, навпаки, вживати в їжу небажано.

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В перший день отруєння треба багато пити негазованої води, аби вивести токсини. Також можна пити несолодкий чай. Рідина має бути теплою, та питись невеликими порціями, щоб не спровокувати блювоту, – близько двох літрів на добу.

 
Харчове отруєння – симптоми
висока температура;
зниження або відсутність апетиту;
загальна слабкість;
діарея;
біль у животі;
здуття живота;
нудота і блювота;
холодний липкий піт;
низький тиск;
прискорене серцебиття.

На другий день, якщо організму не потрібно, то не треба себе змушувати щось їсти. Краще випити що-небудь поживне в рідкому вигляді – кисіль, бульйон, йогурт. Можна додати шматочок сухарика або вчорашнього хліба.

Не забувайте стежити за загальним станом.

А до звичайного харчування потрібно повертатися поступово. Адже отруєння – сильний удар по печінці. Тому уникайте смаженого і алкоголю навіть через тиждень після отруєння.

Що можна та не можна їсти при отруєнні 

У перші дні після будь-якого отруєння організм людини ослаблений, тому не слід перевантажувати його жирами та вуглеводами, оскільки вони вимагають значних енергетичних витрат для їх засвоєння. Оптимальний варіант – це додавання крапельки олії в готову страву.

Овочі краще відварити. Фрукти можуть викликати бродіння в кишківнику – слід остерігатися надмірного їх прийому. Ні в якому разі не можна зменшувати кількість білку. Під час отруєння організм втрачає білок у великій кількості, тому основою при складанні дієти при харчовому отруєнні у дорослих мають бути багаті на білок страви.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Шлунково-кишковий тракт Здорове харчування
Джерело: Здоров'я 24
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