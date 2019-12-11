Що насправді приховує "спазм судин": відповідь лікаря

Запаморочення! Саме його найчастіше пов'язують зі "спазмом судин". Хоч насправді причини можуть бути зовсім інші. Вестибулярне, психогенне запаморочення, артеріальна гіпертензія чи гіпотензія, анемія, церебральний атеросклероз. Важливо з'ясувати причину, а не списувати все на спазм судин.

Лікарка-невролог Людмила Підкуймуха розповіла про, що може свідчити симптом запаморочення та "спазму судин".

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Найперше, що повинно цікавити при діагностиці за допомогою ультразвукового дослідження судин це — наявність атеросклеротичних бляшок, стенозів, аневризм.

Стеноз — це не спазм. Стеноз не може бути вранці меншим, а ввечері більшим, а спазм може!

Тобто, стеноз – це стійке звуження судинки. Воно може викликаним потовщенням внутрішньої оболонки.

До 60-70% він вважається компенсованим. Такі та вищі показники потребують консультації нейрохірурга.

Спазми в більшості є функціональними. А тому, що стінка судинки теж має нервову інервацію і є дуже чутливою.

Людина понервується, перепрацює – спазм посилився. І якщо зробити обстеження вранці й повторити його ввечері, то показники будуть різними.

Відтак, потрібно знайти причину. Часто, коли люди скаржаться на запаморочення і "спазми судин, виявляється, що це панічні атаки. Також часто такі симптоми можуть бути ознакою залізодефіцитної анемії, чи доброякісної пароксизмальної позиційної запамороки.

Синдром хребетної артерії

Ключову роль у виникненні даного синдрому відіграють дегенеративні зміни шийного відділу хребта: бічні грижі міжхребцевих дисків, артроз унковертебральних з'єднань з появою остеофітів, патологічна рухливість і нестабільність в шийному відділі хребта, підвивихи в міжхребцевих суглобах, патологічно змінені на заспазмовані м'язи.

Всі ці фактори зумовлюють подразнення та компресію симпатичного сплетення хребцевої артерії, здавлення судини.

В залежності від сили подразнення та вираженості порушень виділяють функціональну та ішемічну стадії.



Синдром хребетної артерії часто виявляється у пацієнтів, які скаржаться на запаморочення

Функціональна стадія:

Пацієнтів турбують болі в шийно-потиличній ділянці: тупі, сверблячі, характерні приступи болю, які посилюються при підійманні та спусканні по сходах, при стрибках. Біль може поширюватись в ділянку ока.

Супроводжуються відчуттям поколювання, "повзання мурашок", в тім'яно-скроневих ділянках голови.

При цьому відмічається обмеженість рухів шийного відділу хребта, "хрускіт", "клацання", болючі точки при пальпації, запаморочення, нудота, минущі порушення слуху, "дзвін", "писк", закладеність, двоїння в очах, відчуття "мушок", "фотоспалахів" перед очима".

Ішемічна стадія:

Характеризується короткочасною ішемією структур стовбура головного мозку можуть виникати минущі порушення мозкового кровообігу при різких і раптових рухах головою.