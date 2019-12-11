Що найчастіше застрягає в людських тілах

Люди звертаються до швидкої з найрізноманітніших причин. Іноді приводом стає чужорідний предмет, який застряг в тілі людини.

У найпростішому випадку це може бути іграшка, яку проковтнув дитина. Але життя пропонує набагато більше сценаріїв. Учасник проєкт Flowingdata підготував інфографіку на цю тему.

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У 44% випадків в задньому проході застряють масажери, вібратори та інші секс-іграшки. У 8% випадків – пластикові та скляні пляшки та інші місткості.

Найдивовижніше, що іноді в тілі застряють комп'ютерні деталі, м'ячі для гольфу, манікюрні приладдя, склянки та інший посуд, сумки, ялинкові прикраси, монети, мило, щітки та інше.

Лікарі застерігають від подібних експериментів: це може серйозно нашкодити вашому здоров'ю. Існують ситуації, коли без хірургічного втручання ці предмети видалити неможливо.



Що найчастіше дістають з людей \ flowingdata.com

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