Що не можна говорити людині, у якої рак

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Що не можна говорити людині, у якої рак
Що не можна говорити людині, у якої рак / thebalance.com

Діагнозу раку боїться кожна людина. І більшість сприймає його як кінець життя. Коли у близької вам людини виявили рак, потрібно уникати певних фраз та моделей поведінки.

Онкохірург клініки "Добробут" Анатолій Шудрак, психолог Лариса Рибак та психотерапевт Медичного центру Medicover Уляна Криницька-Березюк в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіли, що варто казати хворому на рак, а чого уникати.

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Психотерапевт   Уляна Криницька-Березюк
“Слова лікаря: "У Вас рак", – викликають у пацієнта відчуття, подібні до великої кулі, яка поглинає, в якій є і страх, і тривога, і неспокій, і біль, і розчарування, і гнів, і злість, і безпорадність, і розгубленість, і образа, і вина…

І це саме ті почуття, про які найчастіше в суспільстві не можна говорити вголос. Без сумніву, близькі переживають подібне, але водночас запитують і себе, і інших: "Що я маю і можу зробити?"”

Уляна Криницька-Березюк зазначає, що важливо не "задавити" близького надмірною жалістю. Навпаки, його треба стимулювати і переконувати в тому, що він повинен боротися за життя.

Людина повинна знати, що їй варто боротися
Людина повинна знати, що їй варто боротися

Іноді після озвучення діагнозу люди вирішують для себе "Мені нема чого жити далі". Хоча можна було б спрямувати всі свої сили на одужання.

Деякі люди можуть впадати у крайнощі та звертатися до народної медицини та екстрасенсів. За словами онкохірурга Анатолія Шудрака, не було жодного випадку, коли народна медицина вилікувала людину, у якої рак.

 
Онкохірург  Анатолій Шудрак
“Важливо розуміти, що хворий – не жертва обставин, тому треба включатися і діяти. Адже лікування онкохворого – це не робота хірурга або хіміотерапевта, а спільна праця пацієнта, його родичів і медичного персоналу.

Якщо ж поставлений смертельний діагноз, який не піддається лікуванню, треба зрозуміти, що люди не вибирають собі хворобу. І вона стає випробуванням для всієї родини”

Важливо, щоб людина пройшла психологічну підготовку і була готова до свого діагнозу. Якщо ж ні, то нормальною є перша реакція – заперечення. Рідні у такому випадку мало чим допоможуть. Іноді достатньо, щоб вони були поруч, іноді від них необхідно ще щось. У будь-якому випадку – потрібно поважати того, хто захворів і не погіршуйте їх стан своєю панікою.

Що не потрібно казати хворій на рак людині

Іноді лікар може повідомити людині з онкозахворюванням, що нічим допомогти їй не можуть. Але якщо їй можуть допомогти, то її потрібно налаштувати на позитив.

Потрібно чесно і правильно розповідати про діагноз людини. Остання має вірити у те, що потрібно боротися.

Що не потрібно казати хворій на рак людині
Що не потрібно казати хворій на рак людині

Не варто брехати такому пацієнту і прогнози, які не здійсняться. На питання пацієнта скільки часу у нього залишилося, насправді відповіді не знає ніхто.

 
Психолог Лариса Рибак
Хворі люди не люблять говорити про рак, тому не треба розповідати всі знайомі історії і всі діагнози. Не треба запитувати – "як ти так жив, що докотився до раку?" Не треба оплакувати лиху долю і казати – ти ж такий молодий. Не треба підбадьорювати – борися! Вони і так кожен день борються за своє життя”.

Не змінюйте ставлення до людини, продовжуйте з нею звичне спілкування, питайте поради. Так людина буде відчувати, що вона комусь потрібна.

Смійтеся, жартуйте разом. І не оплакуйте людину, не змушуйте відчувати її на власних поминках.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Онкозахворювання Психологія
Джерело: 24 Канал
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