Що не можна говорити людині, у якої рак
Діагнозу раку боїться кожна людина. І більшість сприймає його як кінець життя. Коли у близької вам людини виявили рак, потрібно уникати певних фраз та моделей поведінки.
Онкохірург клініки "Добробут" Анатолій Шудрак, психолог Лариса Рибак та психотерапевт Медичного центру Medicover Уляна Криницька-Березюк в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіли, що варто казати хворому на рак, а чого уникати.
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І це саме ті почуття, про які найчастіше в суспільстві не можна говорити вголос. Без сумніву, близькі переживають подібне, але водночас запитують і себе, і інших: "Що я маю і можу зробити?"”
Уляна Криницька-Березюк зазначає, що важливо не "задавити" близького надмірною жалістю. Навпаки, його треба стимулювати і переконувати в тому, що він повинен боротися за життя.
Людина повинна знати, що їй варто боротися
Іноді після озвучення діагнозу люди вирішують для себе "Мені нема чого жити далі". Хоча можна було б спрямувати всі свої сили на одужання.
Деякі люди можуть впадати у крайнощі та звертатися до народної медицини та екстрасенсів. За словами онкохірурга Анатолія Шудрака, не було жодного випадку, коли народна медицина вилікувала людину, у якої рак.
Якщо ж поставлений смертельний діагноз, який не піддається лікуванню, треба зрозуміти, що люди не вибирають собі хворобу. І вона стає випробуванням для всієї родини”
Важливо, щоб людина пройшла психологічну підготовку і була готова до свого діагнозу. Якщо ж ні, то нормальною є перша реакція – заперечення. Рідні у такому випадку мало чим допоможуть. Іноді достатньо, щоб вони були поруч, іноді від них необхідно ще щось. У будь-якому випадку – потрібно поважати того, хто захворів і не погіршуйте їх стан своєю панікою.
Що не потрібно казати хворій на рак людині
Іноді лікар може повідомити людині з онкозахворюванням, що нічим допомогти їй не можуть. Але якщо їй можуть допомогти, то її потрібно налаштувати на позитив.
Потрібно чесно і правильно розповідати про діагноз людини. Остання має вірити у те, що потрібно боротися.
Що не потрібно казати хворій на рак людині
Не варто брехати такому пацієнту і прогнози, які не здійсняться. На питання пацієнта скільки часу у нього залишилося, насправді відповіді не знає ніхто.
Не змінюйте ставлення до людини, продовжуйте з нею звичне спілкування, питайте поради. Так людина буде відчувати, що вона комусь потрібна.
Смійтеся, жартуйте разом. І не оплакуйте людину, не змушуйте відчувати її на власних поминках.
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