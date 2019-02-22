Що не можна говорити людині, у якої рак

Діагнозу раку боїться кожна людина. І більшість сприймає його як кінець життя. Коли у близької вам людини виявили рак, потрібно уникати певних фраз та моделей поведінки.

Онкохірург клініки "Добробут" Анатолій Шудрак, психолог Лариса Рибак та психотерапевт Медичного центру Medicover Уляна Криницька-Березюк в ексклюзивному коментарі для Здоров'я 24 розповіли, що варто казати хворому на рак, а чого уникати.

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Психотерапевт Уляна Криницька-Березюк “Слова лікаря: "У Вас рак", – викликають у пацієнта відчуття, подібні до великої кулі, яка поглинає, в якій є і страх, і тривога, і неспокій, і біль, і розчарування, і гнів, і злість, і безпорадність, і розгубленість, і образа, і вина…



І це саме ті почуття, про які найчастіше в суспільстві не можна говорити вголос. Без сумніву, близькі переживають подібне, але водночас запитують і себе, і інших: "Що я маю і можу зробити?"”

Уляна Криницька-Березюк зазначає, що важливо не "задавити" близького надмірною жалістю. Навпаки, його треба стимулювати і переконувати в тому, що він повинен боротися за життя.



Людина повинна знати, що їй варто боротися

Іноді після озвучення діагнозу люди вирішують для себе "Мені нема чого жити далі". Хоча можна було б спрямувати всі свої сили на одужання.

Деякі люди можуть впадати у крайнощі та звертатися до народної медицини та екстрасенсів. За словами онкохірурга Анатолія Шудрака, не було жодного випадку, коли народна медицина вилікувала людину, у якої рак.

Онкохірург Анатолій Шудрак “Важливо розуміти, що хворий – не жертва обставин, тому треба включатися і діяти. Адже лікування онкохворого – це не робота хірурга або хіміотерапевта, а спільна праця пацієнта, його родичів і медичного персоналу.

Якщо ж поставлений смертельний діагноз, який не піддається лікуванню, треба зрозуміти, що люди не вибирають собі хворобу. І вона стає випробуванням для всієї родини”

Важливо, щоб людина пройшла психологічну підготовку і була готова до свого діагнозу. Якщо ж ні, то нормальною є перша реакція – заперечення. Рідні у такому випадку мало чим допоможуть. Іноді достатньо, щоб вони були поруч, іноді від них необхідно ще щось. У будь-якому випадку – потрібно поважати того, хто захворів і не погіршуйте їх стан своєю панікою.

Що не потрібно казати хворій на рак людині

Іноді лікар може повідомити людині з онкозахворюванням, що нічим допомогти їй не можуть. Але якщо їй можуть допомогти, то її потрібно налаштувати на позитив.

Потрібно чесно і правильно розповідати про діагноз людини. Остання має вірити у те, що потрібно боротися.



Що не потрібно казати хворій на рак людині

Не варто брехати такому пацієнту і прогнози, які не здійсняться. На питання пацієнта скільки часу у нього залишилося, насправді відповіді не знає ніхто.

Психолог Лариса Рибак “ Хворі люди не люблять говорити про рак, тому не треба розповідати всі знайомі історії і всі діагнози. Не треба запитувати – "як ти так жив, що докотився до раку?" Не треба оплакувати лиху долю і казати – ти ж такий молодий. Не треба підбадьорювати – борися! Вони і так кожен день борються за своє життя ”.

Не змінюйте ставлення до людини, продовжуйте з нею звичне спілкування, питайте поради. Так людина буде відчувати, що вона комусь потрібна.

Смійтеся, жартуйте разом. І не оплакуйте людину, не змушуйте відчувати її на власних поминках.

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