Що не можна казати людям, які розлучаються

З кожним буває, що неможливо підібрати слова підтримки, особливо, якщо не був у подібній ситуації. Важливо розуміти, що якщо хтось із ваших близьких друзів поставив вас перед фактом свого розлучення, це не завжди "запрошення" до діалогу.

Не виключено, що у людини просто немає сил та бажання обговорювати втрачені стосунки, але якщо хочете показати, що вам не байдуже, робіть це делікатно, повідомляє Wonder.

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Перш за все пам'ятайте, що одруження не далеко не завжди виникає через зраду, тому не варто питати у людини про відносини на стороні. Якщо людина буде готова розповісти про таке, вона розповість вам сама. Також не намагайтеся одразу "сватати" її з кимось, якщо ніхто, рім вас, цього не хоче.

Не питайте, за які кошти людина буде проживати. Якщо прагнете запропонувати допомогу – запропонуйте, проте в іншій формі. Питання на кшталт "а за що ти тепер будеш жити?" звучать принизливо.

Чого не варто і що можна говорити у таких випадках

А що сталося? Чому?

Розлучення зазвичай не трапляється раптово і не вирішується за одну мить. Часто пари самі не розуміють, що саме привело їх до розлучення. Це муже бути дуже болючим фактом задовго після підписання документів. Питаючи такі речі, ви можете поставити людину у незручне становище.

Краще скажіть

Якщо хочеш поговорити, я готовий/а вислухати.

Ви впевнені, що не поквапились?

Розлучення – це процес, який апріорі містить у собі безліч сумнівів та коливань. Ставивши такі питання, ви не допомагаєте, а ще більше посилюєте невпевненість близької вам людини.

Доречніше буде

Я довіряю твоєму рішенню і я знаю, що ти зробиш той вибір, який є найкращим для тебе.

Ви були такою хорошою парою, таким прикладом, як же ж так!

Якщо це ваші дуже близькі друзі, напевно ви охоплені сильними почуттями. Будь-які великі зміни завжди вдаряють по всьому близькому оточенню. Тому чим ближчі ви до людей, з якими це сталося, тим більше вас зачіпає.

Звинувачення та навішування ярликів точно не допоможе, проте ви можете висловитись стосовно вашого емоційного стану і розповісти про свої почуття.

Бажано

Мені сумно це чути.

А як же вас тепер на свята запрошувати?

Не варто чекати, що людина зможе одразу вам чітко відповісти на це питання. Взагалі, колишнє подружжя часто обіцяє одне одному, що буде дружити після розлучення, проте часто плани розбігаються з реальністю.

Цей етап складний для усіх спільних друзів, проте з часом правила встановляться самі.

Запропонуйте

Вам комфортно буде прийти на мій день народження? Якщо ні, давай щось вигадаємо.

Ця людина все одно тобі ніколи не підходила.

Це не підтримка, а знецінення колишніх стосунків людини. Навіть якщо близька вам людина сама сердиться на свою колишню половинку, при розставанні вона долає цілий спектр почуттів, і зазвичай їх палітра значно ширша за ті, що людина готова проговорити.

Закінчення навіть найневдаліших стосунків все одно супроводжуються ностальгією, сумом, образою і часто відчаєм. Тому демонструвати свій гнів потрыбно дуже акуратно. Тим паче, розкидаючись негативними висловами про колишню пару вашого друга, ви ризикуєте перетворитись у нападника, а "колишній/ня" у жертву.

Спробуйте

Деякі його/її вчинки дійсно бентежать.

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