Як не перебільшувати проблеми: техніка від психолога

264 Читать новость на русском
Як не перебільшувати проблеми – техніка від стресу
Як боротися зі стресом / Unsplash

Багатьом людям притаманно "накручувати" себе, та думати, що весь світ проти них. Постійні думки про це рано чи пізно призводять до стресу, тому дуже важливо вміти вчасно зупинитися.

Психологиня Ярослава Євтищенко поділилась технікою, яка допоможе перестати постійно перебільшувати свої проблеми. 

Читайте також: Нервове виснаження: як проявляється та чому виникає

Перш за все, важливо не поєднувати усі неприємні ситуації в одну "темну смугу". Для цього є хороша техніка, яка називається світлофор. 

Обов'язково беремо листок і ручку та малюємо 3 колонки (важливо, щоб ви саме записували). Кожну з них позначаємо окремим кольором: зелений, червоний та жовтий.

Як боротись зі стресом
Як боротись зі стресом

  • Зелена колонка – запишіть сюди дрібні неприємності, на кшталт забув/ла ключі, не сплатив/ла квитанцію або подряпав/ла екран телефону. Зверніть увагу, що такі речі трапляються з кожним. 
  • Жовта колонка – впишіть середні неприємності. Ті, які психологічно важкі й часом складні, але їх можна вирішити, якщо підійти під тим чи іншим кутом. 
  • Червона колонка – опишіть справді великі неприємності. У житті це може бути форс-мажор або те, до чого ви зовсім не були готові чи не змогли передбачити. Це, те що виправити або вплинути на це – не під силу.

Орієнтир по світлофору допомагає знижувати інтенсивність переживань, вчасно перемикати катастрофи в голові на здорову оцінку ситуації. 

А головне, що з часом людина вибудує ланцюжок здорової реакції на повсякденні речі й ситуації, обійшовшись без стресу.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Канікули в Україні 2019 – 2020: коли відпочиватимуть школярі
сьогодні
41853
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Профілактика захворювань Лікування Психологія
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
сьогодні 13:47 Чим так небезпечна дифтерія: симптоми, профілактика та лікування
Ірина Полицька 30616
Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
23 жовтня 15:04 Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально
3033
Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
22 жовтня 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
Наталя Сколоздра 2036
Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
22 жовтня 09:47 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
Оксана Вербіцька 14063
Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
18 жовтня 15:42 Трансплантація органів: коли повноцінно запрацює в Україні і за чим затримка?
Світлана Попова 1697
Новини
Більше новин
Залиште відгук