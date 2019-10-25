Як не перебільшувати проблеми: техніка від психолога

Багатьом людям притаманно "накручувати" себе, та думати, що весь світ проти них. Постійні думки про це рано чи пізно призводять до стресу, тому дуже важливо вміти вчасно зупинитися.

Психологиня Ярослава Євтищенко поділилась технікою, яка допоможе перестати постійно перебільшувати свої проблеми.

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Перш за все, важливо не поєднувати усі неприємні ситуації в одну "темну смугу". Для цього є хороша техніка, яка називається світлофор.

Обов'язково беремо листок і ручку та малюємо 3 колонки (важливо, щоб ви саме записували). Кожну з них позначаємо окремим кольором: зелений, червоний та жовтий.



Як боротись зі стресом

Зелена колонка – запишіть сюди дрібні неприємності, на кшталт забув/ла ключі, не сплатив/ла квитанцію або подряпав/ла екран телефону. Зверніть увагу, що такі речі трапляються з кожним.

– запишіть сюди дрібні неприємності, на кшталт забув/ла ключі, не сплатив/ла квитанцію або подряпав/ла екран телефону. Зверніть увагу, що такі речі трапляються з кожним. Жовта колонка – впишіть середні неприємності. Ті, які психологічно важкі й часом складні, але їх можна вирішити , якщо підійти під тим чи іншим кутом.

– впишіть середні неприємності. Ті, які психологічно важкі й часом складні, але їх , якщо підійти під тим чи іншим кутом. Червона колонка – опишіть справді великі неприємності. У житті це може бути форс-мажор або те, до чого ви зовсім не були готові чи не змогли передбачити. Це, те що виправити або вплинути на це – не під силу.

Орієнтир по світлофору допомагає знижувати інтенсивність переживань, вчасно перемикати катастрофи в голові на здорову оцінку ситуації.

А головне, що з часом людина вибудує ланцюжок здорової реакції на повсякденні речі й ситуації, обійшовшись без стресу.

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