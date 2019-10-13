Що ненавидять дівчата під час сексу: найпоширеніші помилки чоловіків
Навіть у найдовірливіших стосунках жінки часто бояться говорити про свої справжні почуття, аби не образити партнера. Через це сексу може стати менше, а образ – більше.
Жінки люблять секс не менше за чоловіків, проте не завжди хлопці роблять все правильно, повідомляє Men's Life.
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Чого не варто робити під час сексу
Помилка №1
Важко знайти чоловіка гетеросексуала, який не любить жіночі груди. Проте не всі вміють пестити їх правильно. Чоловіки, запам'ятайте – жіночі груди це не м'яч. Занадто сильні стискання та незграбні облизування не лише не задовільнять дівчину, а й можуть роздратувати та знизити збудження.
Помилка №2
Більшість жінок полюбляє, коли їм шепочуть щось на вушко. Проте такі розмови повинні бути доречними та в міру. Непотрібно постійно перепитувати, чи "так добре?", і "так тобі нормально?" – це лише вбиває сексуальний настрій. Будьте уважними до міміки та мови тіла і ви обов'язково відчуєте, що не подобається вашій партнерці.
Помилка №3
Під час сексу клітор стає чутливішим за чоловічий пеніс. З цим органом потрібно поводитись ніжно та обережно, та обов'язково починати все плавно.
Деякі чоловіки іноді занадто різкі під час кунілінгусу, що однозначно знижує збудження. Оральні ласки – особливе мистецтво, проте навчитись цьому легко.
Помилка №4
Деякі чоловіки вважають, що чим більше сексу, тим краще. Проте жінкам важлива не так кількість сексу, як його якість.
Помилка №5
Для жінок секс – не лише статевий контакт. Їм дуже важливо розігрітися перед самим статевим актом.
На тілі жінки є безліч чутливих зон, на яких можна зіграти. Якщо забувати про ерогенні зони і швидко переходити до самого процесу, то жінка навряд буде задоволена. Запам'ятайте – прелюдія дорівнює відмінному сексу, адже жінка перетворюється у пристрасну саме тоді, коли заводиться.
Помилка №6
Звісно, легкі шлепки додають в ліжко пристрасть та родзинку. Проте якщо вони стають нав'язливими та недоречними – жінці перестає це подобатись.
Помилка №7
Облизування ніг – не дуже приємно. Облизування і легкі поцілунки та масаж – зовсім різні речі. Окрім того, не усім жінкам подобається, коли їх ступні взагалі хтось чіпає, тому такі речі варто узгоджувати з партнеркою заздалегідь.
Помилка №8
Для більшості представниць прекрасної статі вуха є дуже сильною ерогенною зоною. Проте це не означає, що їх потрібно наповнювати слиною чи жувати – достатньо легких та ніжних дотиків.
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