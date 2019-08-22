Що обов'язково розповісти лікарю під час прийому

Щоб пацієнт отримав фахову допомогу та правильне лікування, перш за все, потрібно дотримуватися двох принципів.

Перше – це казати лише правду лікарю. Друге – розповідати лише потрібну інформацію, зазначає лікар Ольга Савоніна.

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Що ж обов'язково потрібно сказати лікареві ⠀

ваші скарги (не тільки за профілем фахівця, до якого ви прийшли) ⠀ як давно вас це турбує, чи обстежувалися раніше, ніж лікувалися і який був ефект ⠀ ваші хронічні захворювання ⠀ чи є алергічна реакція на будь-які ліки ⠀ які були операції і травми ⠀ для жінок – менструальний цикл, менопауза ⠀ який обсяг води випиваєте за день ⠀

Обов'язково візьміть з собою на прийом наявні у вас обстеження, аналізи, виписному епікризи з лікарень.

Обов'язково напишіть список всіх препаратів, які ви приймали, із зазначенням дози, кратності і часу прийому (мішок з ліками брати з собою на прийом не потрібно!) Ліки писати всі, включаючи вітаміни, БАДи та т д. І покажіть цей список лікаря.

Обов'язково повідомте лікаря, що для вас є неприйнятним в рекомендаціях.

Якщо щось не зрозуміло в призначенні, то варто перепитати медика ще раз. Якісний прийом лікаря – це коли у пацієнта не залишилося питань.

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