Що обов'язково розповісти лікарю під час прийому

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Що обов'язково розповісти лікарю під час прийому
Що обов'язково розповісти лікарю під час прийому / Фото з вільних джерел

Щоб пацієнт отримав фахову допомогу та правильне лікування, перш за все, потрібно дотримуватися двох принципів.

Перше – це казати лише правду лікарю. Друге – розповідати лише потрібну інформацію, зазначає лікар Ольга Савоніна.

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Що ж обов'язково потрібно сказати лікареві ⠀

  1. ваші скарги (не тільки за профілем фахівця, до якого ви прийшли) ⠀
  2. як давно вас це турбує, чи обстежувалися раніше, ніж лікувалися і який був ефект ⠀
  3. ваші хронічні захворювання ⠀
  4. чи є алергічна реакція на будь-які ліки ⠀
  5. які були операції і травми ⠀
  6. для жінок – менструальний цикл, менопауза ⠀
  7. який обсяг води випиваєте за день ⠀

via GIPHY

Обов'язково візьміть з собою на прийом наявні у вас обстеження, аналізи, виписному епікризи з лікарень.

Обов'язково напишіть список всіх препаратів, які ви приймали, із зазначенням дози, кратності і часу прийому (мішок з ліками брати з собою на прийом не потрібно!) Ліки писати всі, включаючи вітаміни, БАДи та т д. І покажіть цей список лікаря.

Обов'язково повідомте лікаря, що для вас є неприйнятним в рекомендаціях.

Якщо щось не зрозуміло в призначенні, то варто перепитати медика ще раз. Якісний прийом лікаря – це коли у пацієнта не залишилося питань.

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Медицина
Джерело: Здоров'я 24
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