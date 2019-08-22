Що обов'язково розповісти лікарю під час прийому
Щоб пацієнт отримав фахову допомогу та правильне лікування, перш за все, потрібно дотримуватися двох принципів.
Перше – це казати лише правду лікарю. Друге – розповідати лише потрібну інформацію, зазначає лікар Ольга Савоніна.
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Що ж обов'язково потрібно сказати лікареві ⠀
- ваші скарги (не тільки за профілем фахівця, до якого ви прийшли) ⠀
- як давно вас це турбує, чи обстежувалися раніше, ніж лікувалися і який був ефект ⠀
- ваші хронічні захворювання ⠀
- чи є алергічна реакція на будь-які ліки ⠀
- які були операції і травми ⠀
- для жінок – менструальний цикл, менопауза ⠀
- який обсяг води випиваєте за день ⠀
Обов'язково візьміть з собою на прийом наявні у вас обстеження, аналізи, виписному епікризи з лікарень.
Обов'язково напишіть список всіх препаратів, які ви приймали, із зазначенням дози, кратності і часу прийому (мішок з ліками брати з собою на прийом не потрібно!) Ліки писати всі, включаючи вітаміни, БАДи та т д. І покажіть цей список лікаря.
Обов'язково повідомте лікаря, що для вас є неприйнятним в рекомендаціях.
Якщо щось не зрозуміло в призначенні, то варто перепитати медика ще раз. Якісний прийом лікаря – це коли у пацієнта не залишилося питань.
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