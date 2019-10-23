Хто такі чайлдфрі та чому не хотіти дітей – нормально

Чайлдфрі – люди, які свідомо відмовляються мати дітей. Особам-чайлдфрі не стає на заваді стан здоров’я, тимчасові матеріальні негаразди або проблеми в стосунках. Відмова від "радощів" батьківства або материнства – виключно вільний вибір таких людей.

В українському суспільстві існує чимало міфів про тих, хто відмовився продовжувати свій рід. Дізнайтеся, чому бути чайлдфі – це нормально в матеріалі Здоров'я 24.

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Чайлдфрі усі безплідні?

Це не так, адже безпліддя спричиняють певні захворювання, які людина, звісно, не обирає. А свідоме рішення не мати дітей, зазвичай, не залежить від стану здоров’я. Простіше кажучи, чайлдфрі можуть бути як безплідними, так і ні – а дітей вони просто не хочуть.



Чайлдфрі добровільно відмовляються від дітей / Фото: ilovetexasphoto.com

Ті ж, хто не може стати батьками через стан здоров’я, не обов’язково ніколи не матимуть дітей. Такі пари можуть скористатися послугами сурогатної матері або всиновити малюків.

Бувають навіть послідовники руху чайлдфрі, які вже мають потомство. Натомість, вони відмовляються народжувати ще дітей і всіляко підтримують цінності цього руху.

Що скажуть люди?

В Україні тим, хто обрав добровільну бездітність, живеться непросто. Винні у цьому релігійні традиції та загальна патріархальність суспільства. Питання: "Чому досі не маєте дітей?" є ледь не обов’язковим як у родинному, так і в діловому спілкуванні. У той час, як на Заході воно давно вважається непристойним.

Низький рівень толерантності до тих, хто видається "іншим", моральна залежність від думки батьків, повага до традицій і надто висока релігійність суспільства спричиняють нерозуміння і, подекуди, ненависть до чайлдфрі.

А як же материнський інстинкт?

"Материнського" інстинкту не існує. Натомість, люди, як і інші ссавці, відчувають два інстинкти, що не дозволяють зникнути їхньому виду: інстинкт розмноження й інстинкт захисту свого потомства.

А прагнення продовжувати свій рід, реалізуватися в материнстві чи батьківстві, "няньчитися з онуками" чи виховувати малюків – це бажання, що приходять до людини з життям у соціумі. Вони не закладені на інстинктивному рівні.

А народжувати хто буде?

Відсоток чайлдфрі в суспільстві зазвичай невеликий. В європейських країнах найбільше свідомо бездітних у Фінляндії, Італії, Німеччині, Великобританії та Чехії – до четверті чоловічого населення.

Кількість чайлдфрі в Україні невідома, адже подібних досліджень ніколи не проводили. Оскільки загальна кількість населення у світі щороку зростає, можна стверджувати, що чайлдфрі світовій демографічній ситуації не зашкодять.



Материнського інстинкту не існує / Фото: wired.com

Чайлдфрі підтримують аборти

Це – тільки частина правди. За допомогою сучасних методів контрацепції особи-чайлдфрі можуть уникати небажаної вагітності протягом усього життя. Водночас, чайлдфрі виступають проти заборони абортів і підтримують право жінок на переривання вагітності. Свідомо бездітні (й не тільки вони) вважають, що аборт – це право жінки самостійно розпоряджатися своїм тілом і життям.

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На противагу прочойсерам (тим, хто за вільний вибір жінок), існують пролайфери – люди, що виступають за повну або часткову заборону абортів і контрацепції. Такі заборони викликають хвилю суспільного обурення – як це відбувалося, наприклад, в Польщі у 2016 році.

Чайлдфрі ненавидять дітей

Зовсім ні. Чайлдфрі можуть цілком успішно працювати з малюками, доглядати дітей своїх родичів. Однак народжувати власних дітей вони відмовляються через певні причини:

їх лякає вагітність, процес пологів і грудного вигодовування;

вони не бажають змінювати свій спосіб життя з появою малюка;

не хочуть народжувати через те, що життя у світі є нестабільним і небезпечним;

прагнуть присвятити своє життя іншим справам: кар’єрі, подорожам, саморозвитку тощо.

Дехто з усвідомлено бездітних відмовляється народжувати через те, що вважає світ надто жорстоким і несправедливим. Вони не хочуть прирікати дітей на життя в ньому.



Чайлдфрі не ненавидять дітей / Фото: fatherly.com

Існують на світі й ті, що дітей і справді не люблять – послідовники такого руху називають себе чайлдхейтерами (від англ. childhate). Однак навіть статус "дітоненависника" не робить людину маніяком абощо – чайлдхейтери уникають спілкування з дітьми. Зазвичай, вони погано витримують різні дитячі "сюрпризи" – гучний крик або плач в громадських місцях, активні ігри або несподіваний бруд на своєму одязі. Девіз чайлдхейтерів – триматися якомога далі від дітей (й тримати дітей подалі від себе).

Людина – найвища цінність?

В українському (і не тільки) суспільстві домінує переконання, що людство повинно продовжувати своє існування. Однак для чого? Чи є певна мета в існуванні людства? Існує навіть світовий рух за добровільне зникнення людства (Voluntary Human Extinction Movement).

Його послідовники закликають жити довго, щасливо, однак відмовитися від розмноження. Адепти руху стверджують, що люди на планеті не потрібні – вони забруднюють її, псують цінні ресурси та не приносять природі жодної користі. Рух за добровільне зникнення – екологічна ініціатива. Насправді він пропонує покращувати життя кожної окремої людини на планеті – шляхом добровільного зменшення перенаселення.

Підтримувати певні суспільні ініціативи чи навпаки, бути щасливими у материнстві й батьківстві – вирішувати тільки вам. Головне – пам’ятати, що кожна людина має право на усвідомлений вибір.

Автор: Аліна Рудченко

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