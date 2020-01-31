Що передбачає надзвичайний стан через коронавірус: які заходи та дії впровадить ВООЗ

Внаслідок спалаху коронавірусу ВООЗ оголосила надзвичайний стан зі здоров’ям у світі. В організації зазначили, що змушені впроваджувати такі міри, адже побоюються поширення вірусу в країни, що мають слабо розвинені системи охорони здоров’я.

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебрейесус повідомив, що коронавірус 2019-nCoV уже зафіксували у 18 країнах за межами Китаю.

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Не існує чіткого переліку заходів, які ВООЗ чи держави повинні впровадити після оголошення надзвичайного стану. Статус дає Організації повноваження рекомендувати країнам-членам заходи щодо боротьби з епідеміями.

Заходи, які можуть впроваджувати:

обмеження на виїзд за кордон чи в'їзд на територію держави, міжнародну торгівлю та прикордонні перевірки;

аналіз заходів у сфері охорони здоров’я в країнах-членах і рекомендації щодо їхньої зміни — приміром, якщо вони недостатньо ефективні;

виділення коштів на боротьбу з епідеміями тощо.

Зокрема, ВООЗ може рекомендувати країнам обмежити чи припинити перельоти в країну чи з країни з епіцентрами зараження.



У Китаї тривають посилені заходи перевірки на наявність коронавірусу/Фото:BBC

Що вирішили 30 січня

Китай зобов'язали знайти джерело , яке спровокувало спалах коронавірусу 2019-nCoV (припускається, що це була тварина, але поки достеменно невідомо, яка саме).

, яке спровокувало спалах коронавірусу 2019-nCoV (припускається, що це була тварина, але поки достеменно невідомо, яка саме). Закликали стежити за поширенням вірусу у країні , вживати заходів для запобігати новим випадкам, надавати інформацію ВООЗ та партнерам, щодо перебігу захворювання, посилити контроль на пунктах в’їзду в країну.

, вживати заходів для запобігати новим випадкам, надавати інформацію ВООЗ та партнерам, щодо перебігу захворювання, посилити контроль на пунктах в’їзду в країну. Решту країн, зокрема й Україну, закликають бути готовими до нових випадків зараження коронавірусом і вживати заходів для недопущення його поширення: посилювати прикордонний контроль чи запроваджувати карантин за необхідності.

зараження коронавірусом і вживати заходів для недопущення його поширення: Окремо ВООЗ наголошує, що нині вводити обмеження на подорожі за кордоном чи міжнародну торгівлю недоцільно, оскільки, як показує досвід, такі заходи є здебільшого неефективними.

ВООЗ закликає прискорити розробку вакцини та підтримувати країни зі слабкою системою охорони здоров'я.

Торгівлю з Китаєм та подорожі не припиняють

Попри оголошення надзвичайного стану, ВООЗ не бачить підстав для обмеження міжнародних подорожей та торгівлі. Зокрема не будуть відмовляти у видачі віз, закривати кордони, чи поміщати туристів в карантин. В Організації такі дії вважають надмірними та малоефективними.

До того ж, з 7834 випадків зараження коронавірусом 7736 зареєстровано в Китаї — тобто в решті світу їх трохи більше ніж 1%. Лише в чотирьох інших країнах (Японія, Німеччина, США та В'єтнам) зафіксовані випадки передачі вірусу від людини до людини — здебільшого це пов'язано з подорожуючими з Уханя.

Обмежувати міжнародну торгівлю немає підстав, бо не зафіксовано жодного випадку зараження вірусом через товари — він передається від людини або тварини.

Надзвичайний стан ВООЗ не має юридичної сили, а є рекомендацією для країн, які самі вживають заходів щодо захисту населення від вірусу.



Надзвичайний стан має рекомендаційний характер/Фото:Unsplash

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

Станом на 31 січня, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 213 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 9692 осіб по всьому світу. Втім є і хороші новини – одужало 184 людини.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився.

підозрювали 4 рази, але жоден випадок не підтвердився. Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.