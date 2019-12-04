Що передбачає трансформація медзакладів та як тепер фінансуватимуть лікарні

Законопроєкт щодо трансформації медичних закладів ухвалили в першому читанні. Медзаклади зобов'яжуть реформуватися до 31 грудня 2020 року.

Українська правда.Життя повідомляє, що "за" законопроєкт проголосували 295 депутатів.

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Реформування медзакладів включає: Розблокування автономізації державних та комунальних закладів.

Встановлення пільгового періоду для перетворення закладів у некомерційні та казенні підприємства.

Забезпечення справедливої оплати праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги.

Такі принципи реформування передбачені у законопроєкті №2428 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо невідкладних заходів у сфері охорони здоров'я".

Михайло Радуцький “Проєкт передбачає вирішення низки нагальних проблем, які не дають змоги підвищити ефективність роботи державних і комунальних закладів охорони здоров’я та ускладнюють нові механізми їхнього фінансування".

Автономізація потрібна для того, щоб Національна служба здоров’я України (НСЗУ) змогла укладати договори із медичними закладами та фінансувати їх за принципом "гроші за пацієнтом", а також відстежувати ефективність роботи.

Наразі установи можна реорганізувати, якщо ліквідувати стару юридичну особу і створити нову. Такий шлях є довгим та юридично складним.



Оплата праці медпрацівників буде справедливою

Що передбачає нове фінансування медзакладів

На нові принципи фінансування пропонують перейти з 1 квітня 2020 року та встановити пільговий період для завершення перетворення до 31 грудня 2020 року.

У документі законопроєкту вказано, що слід чітко окреслити й розмежувати обов’язки держави та органів місцевого самоврядування щодо медичного обслуговування суспільства.

Крім того, проєкт передбачає справедливу оплату праці водіїв бригад екстреної медичної допомоги.

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