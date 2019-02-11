Що переважно сниться людям: чоловікам, жінкам і дітям

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Що сниться людям
Що сниться людям / pixabay.com

Чоловіки і жінки бачать сни по-різному, а ще сюжети сновидінь змінюються з віком.

Дитячі сни сповнені емоцій. Дітям часто сняться члени сім'ї і однолітки, в кошмарах фігурують страшні тварини, пише Aeon з посиланням на дослідження нейробіологів і психологів. 

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В юності сни більше схожі на молодіжні та романтичні комедії: людині сняться друзі і кохані, причому соціальні зв'язки між ними вибудовуються не так, як у житті.

У зрілому віці людині властиво бачити сни про творчість, повсякденних справах і юридичні труднощі, включаючи питання спадщини, стверджується в статті. А в похилому віці людям сняться потойбічні сили і мертві близькі.

Сни
У різному віці – різні сни//unsplash.com

Якщо жінкам однаково часто сняться люди обох статей, то чоловіки частіше бачать уві сні інших чоловіків. Найяскравіші сновидіння ми бачимо під час фази швидкого сну (REM), яка характеризується підвищеною активністю головного мозку і швидкими рухами очних яблук. Під ранок ці епізоди можуть тривати до 45 хвилин.

Сни паралізованих або глухонімих від народження нічим не відрізняються від сновидінь здорових людей: пацієнти повідомляли дослідникам, що уві сні вони можуть чути, говорити, ходити, бігати, плавати і літати.

Люди з діссоціатівним розладом ідентичності діють уві сні від імені різних особистостей, при цьому нерідко нова особистість вперше заявляє про себе саме уві сні.

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Теги: Здоров'я Психологія
Джерело: 24 Канал
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