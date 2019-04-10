Що пити, щоб втамувати спрагу: пояснює Супрун
Різні напої по-різному впливають на наш організм. Найбезпечнішим напоєм є вода. Вона не додає зайвих калорій та допомагає втамувати почуття голоду.
В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначає, що у будь-якому випадку потрібно пити воду.
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Чи можна пити воду з-під крана?
Можна, лише у тому випадку, коли вона відстояна і кип’ячена, а краще — профільтрована. Навіть, якщо ви перевірили воду та вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу з-під крана не можна.
Все через те, що відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти. А фільтрування не дозволить іржі та іонам потрапити у воду.
Чи можна пити мінеральну воду?
Такі води за вмістом кальцію та магнію можуть мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію. Цей показник важливий людям, у яких є проблеми з зі здоров’ям.
Чи можна пити газовану мінеральну воду?
Такі напої так само засвоюються і відновлюють водний баланс, як і негазовані. Супрун зазначає: мінеральна газована вода допоможе людям.у яких є проблеми з диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції.
А як щодо енергетиків та солодких газованих напоїв
У ВООЗ запевняють: такі напої містять дуже багато цукру, кофеїн та інші стимулянти як-то гуарана, і при постійному споживанні вони систематично псують здоров’я.
• Діабет другого типу: кофеїн знижує чутливість до інсуліну, а цукор енергетиків підвищує рівень глюкози в крові. В одній баночці — 28 грамів цукру, а денна норма споживання доданих цукрів — до 50 грамів, а краще — до 30.
• Викидні на пізньому терміні, мертвонародження чи народження дітей із низькою вагою.
• Пошкодження зубів.
• Порушення роботи серцево-судинної та нервової систем — серце болить, голова не працює, режим сну порушений, хочеться ще енергетику.
• Ожиріння.
• Агресивна поведінка, погане навчання.
• Поєднання енергетиків і спорту збільшує ризик черепно-мозкових травм.
• Схильність до інших залежностей.
Енергетики у жодному разі не можна замінити газованими солодкими напоями. Вони також руйнують ваше здоров’я.
Дієтичні рекомендації США, Канади, Британії застерігають людей від споживання солодких газованих напоїв. Це порожні калорії.
- Ожиріння, в тому числі в дітей.
- Інсулінорезистентність та ризик діабету. Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%.
- Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися “ситром”. Дослідження тривало 22 роки.
- Вищий ризик серцево-судинних захворювань.
- Звичка до споживання солодкого.
- Високий ризик карієсу.
- Вимивання кальцію з кісток.Звичка до всім відомого напою із фосфорною кислотою, який гарно видаляє іржу, призводить і до виведення кальцію. Для дітей і підлітків критично, щоби кальцій в кістках запасався, а не виводився. Для інших людей теж.
- Збільшення ймовірності раку.
Чи корисні соки
Дієтичні напої з замінниками цукру
Ці напої кращі, ніж соки. Але такі підсолоджувачі, як сахарин та сукралоза, впливають на мікрофлору кишківника. А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й прагнення нездорової їжі.
Чи можна пити лимонад
Супрун радить урізноманітнити пиття лимонадами.
1. Заморозьте лимон чи апельсин, і натріть його із цедрою на терку та залийте кип’яченою водою. Тут вам і свіжий смак, і вітамін С, і бета-каротин, і клітковина пектин, і ефірна олія лімонен.
2. Смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м’яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини чи чайної троянди.
3. Замість лимона можна брати будь-які ягоди. Розтовчіть ягоди у воді і доведіть на кипіння, щоб напій не одразу скис.
Солодкі газовані напої можна замінити узваром з сухофруктів, але без додавання цукру, адже він вже міститься у фруктах.
Щоб збадьоритися Супрун радить випити фільтровану каву та склянку (хоч і не корисного) соку. Це буде еквівалентно кофеїну і цукру енергетику, але із природними антиоксидантами кави, вітамінами і без сумнівних домішок.
Найкращим джерелом мінералів є молочна сироватка: в одній склянці чверть денної норми кальцію та фосфору, і десята частина потреби в цинку, калію та магнію. Змішайте сироватку із соком, і отримаєте безпечний енергетик.
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