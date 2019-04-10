Що пити, щоб втамувати спрагу: пояснює Супрун

Різні напої по-різному впливають на наш організм. Найбезпечнішим напоєм є вода. Вона не додає зайвих калорій та допомагає втамувати почуття голоду.

В. о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун зазначає, що у будь-якому випадку потрібно пити воду.

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Чи можна пити воду з-під крана?

Можна, лише у тому випадку, коли вона відстояна і кип’ячена, а краще — профільтрована. Навіть, якщо ви перевірили воду та вона чиста від бактеріального забруднення, пити її одразу з-під крана не можна.

Все через те, що відстоювання дозволяє шкідливим речовинам осісти. А фільтрування не дозволить іржі та іонам потрапити у воду.

Чи можна пити мінеральну воду?

Такі води за вмістом кальцію та магнію можуть мати як малу, так і середню жорсткість/мінералізацію. Цей показник важливий людям, у яких є проблеми з зі здоров’ям.

Уляна Супрун “При проблемах із тиском, травленням, нирками, роботою серцево-судинної системи, порадьтеся із лікарем щодо жорсткості та мінерального складу води, який вам підійде. Зверніть також увагу, що натрієва мінеральна вода може підвищити тиск”.

Чи можна пити газовану мінеральну воду?

Такі напої так само засвоюються і відновлюють водний баланс, як і негазовані. Супрун зазначає: мінеральна газована вода допоможе людям.у яких є проблеми з диспепсією і закрепами, а також тим, хто прагне їсти менші порції.

А як щодо енергетиків та солодких газованих напоїв

У ВООЗ запевняють: такі напої містять дуже багато цукру, кофеїн та інші стимулянти як-то гуарана, і при постійному споживанні вони систематично псують здоров’я.

Надмірне вживання енергетиків – наслідки • Переспоживання кофеїну, яке може проявитися в гіпертензії, підвищеному серцебитті, нудоті та навіть конвульсіях.

• Діабет другого типу: кофеїн знижує чутливість до інсуліну, а цукор енергетиків підвищує рівень глюкози в крові. В одній баночці — 28 грамів цукру, а денна норма споживання доданих цукрів — до 50 грамів, а краще — до 30.

• Викидні на пізньому терміні, мертвонародження чи народження дітей із низькою вагою.

• Пошкодження зубів.

• Порушення роботи серцево-судинної та нервової систем — серце болить, голова не працює, режим сну порушений, хочеться ще енергетику.

• Ожиріння.

• Агресивна поведінка, погане навчання.

• Поєднання енергетиків і спорту збільшує ризик черепно-мозкових травм.

• Схильність до інших залежностей.

Енергетики у жодному разі не можна замінити газованими солодкими напоями. Вони також руйнують ваше здоров’я.

Дієтичні рекомендації США, Канади, Британії застерігають людей від споживання солодких газованих напоїв. Це порожні калорії.

Небезпека споживання солодких газованих напоїв Ожиріння, в тому числі в дітей. Інсулінорезистентність та ризик діабету. Якщо пити дві склянки солодкого і шипучого щодня, то ризик діабету зростає на 26%. Ризик подагри зростає на 80%, якщо щодня освіжатися “ситром”. Дослідження тривало 22 роки. Вищий ризик серцево-судинних захворювань. Звичка до споживання солодкого. Високий ризик карієсу. Вимивання кальцію з кісток.Звичка до всім відомого напою із фосфорною кислотою, який гарно видаляє іржу, призводить і до виведення кальцію. Для дітей і підлітків критично, щоби кальцій в кістках запасався, а не виводився. Для інших людей теж. Збільшення ймовірності раку.

Чи корисні соки

Уляна Супрун “ Соки теж не є здоровою альтернативою. Свіжовичавлені те саме, але їх можна комбінувати з овочами і зменшувати тим самим вміст цукру. Все тому, що в них високий глікемічний індекс та глікемічне навантаження — це те саме, що поїсти цукерок — знову низька кислотність (яка шкодить зубам). Фрукти краще споживати цілими, або у вигляді фруктово-овочевих смузі ”.

Дієтичні напої з замінниками цукру

Ці напої кращі, ніж соки. Але такі підсолоджувачі, як сахарин та сукралоза, впливають на мікрофлору кишківника. А від неї залежить наша схильність до діабету, ожиріння, депресії й прагнення нездорової їжі.

Чи можна пити лимонад

Супрун радить урізноманітнити пиття лимонадами.

1. Заморозьте лимон чи апельсин, і натріть його із цедрою на терку та залийте кип’яченою водою. Тут вам і свіжий смак, і вітамін С, і бета-каротин, і клітковина пектин, і ефірна олія лімонен.

2. Смак лимонаду можна урізноманітнити завдяки м’яті, тертому імбиру, кориці, лаванді, цвіту бузини чи чайної троянди.

3. Замість лимона можна брати будь-які ягоди. Розтовчіть ягоди у воді і доведіть на кипіння, щоб напій не одразу скис.

Солодкі газовані напої можна замінити узваром з сухофруктів, але без додавання цукру, адже він вже міститься у фруктах.

Щоб збадьоритися Супрун радить випити фільтровану каву та склянку (хоч і не корисного) соку. Це буде еквівалентно кофеїну і цукру енергетику, але із природними антиоксидантами кави, вітамінами і без сумнівних домішок.

Найкращим джерелом мінералів є молочна сироватка: в одній склянці чверть денної норми кальцію та фосфору, і десята частина потреби в цинку, калію та магнію. Змішайте сироватку із соком, і отримаєте безпечний енергетик.

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