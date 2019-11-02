Що потрібно обговорити з партнером перед весіллям

Весілля – бентежний та водночас зворушливий період життя. Проте це сміливий крок та серйозне рішення, тому перед ним варто обговорити усі деталі, аби не було поганих несподіванок.

Перед прийняттям рішення про одруження потрібно обов'язково поговорити з партнером. Інакше ви можете опинитися в подружжі з людиною, яка хоче від життя не того, до чого прагнете ви, розповіла коуч і психолог Анастасія Михайленко.

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Що ж саме потрібно обговорити до весілля?

Бачення себе та сім'ї на 5, 10, 15, 30, 50 років вперед: яке положення ви займаєте у суспільстві, де житимете та скільки у вас буде дітей, як часто будете подорожувати, який стиль життя оберете, які посади займатимете або який буде бізнес.

Секс та вірність : інтенсивність, моногамія, що таке зрада, що ви будете робити, якщо когось не буде влаштовувати інтимне життя або стан жінки після народження дитини.

: інтенсивність, моногамія, що таке зрада, що ви будете робити, якщо когось не буде влаштовувати інтимне життя або стан жінки після народження дитини. Криза народження первістка: як ви будете діяти у цей період і як будете шукати взаєморозуміння.



Які питання потрібно обговорити з партнером перед весіллям

Як підтримувати кохання у стосунках, як проявлятимете кохання один до одного та що будете робити, якщо кохання "минуло" .

. Спільні цінності , які ви розвиватимете у стосунках та як вони будуть проявлятися, а також які цінності будете передавати дітям.

, які ви розвиватимете у стосунках та як вони будуть проявлятися, а також які цінності будете передавати дітям. Обговорити потреби кожного з партнерів , які потрібно буде виконувати.

, які потрібно буде виконувати. Пріоритети: яке місце займають сім'я і робота та що важливіше , а також варто обговорити роль у стосунках батьків та друзів.

, а також варто обговорити роль у стосунках батьків та друзів. Сімейні обов'язки та ролі: як ділитимете відповідальність за побут та сім'ю.

за побут та сім'ю. Як ви будете та можете себе поводити під час виникнення розбіжностей та сварок.

Кордони свободи та контролю: яка свобода потрібна кожному, що таке контроль та коли він допустимий .

. Фінансові питання : скільки потрібно грошей для утримання сім'ї, скільки витрачаєте на хобі, гардероб, дитину, подорожі, чи купуєте нерухомість і якщо так, то яким чином?

: скільки потрібно грошей для утримання сім'ї, скільки витрачаєте на хобі, гардероб, дитину, подорожі, чи купуєте нерухомість і якщо так, то яким чином? Алкоголь та наркотичні речовини : що є нормою, а що ні. І як повинен поводити себе партнер якщо в іншого виникає залежність. Також важливо узгодити місце цих речей у житті до народження дітей та після.

: що є нормою, а що ні. І як повинен поводити себе партнер якщо в іншого виникає залежність. Також важливо узгодити місце цих речей у житті до народження дітей та після. Особистісний ріст, розвиток та самореалізація кожного з партнерів: яке місце цьому в житті?

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