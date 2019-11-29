Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун

Правильне харчування – лише одна, проте важлива сходинка для профілактики та лікування атеросклерозу.

Овочі, фрукти та ягоди – це низькокалорійне джерело вітамінів та мінералів, розповідає Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Чому не можна просто почистити судини, – Супрун про атеросклероз

В рослинній їжі та бобових багато клітковини, що запобігає закрепам, знижує ризик раку кишківника та підтримує його здорову мікробіоту.

Від складу кишкової мікрофлори залежить розвиток таких хвороб, як діабет 2 типу, ожиріння, депресія, серцево-судинні захворювання.

Нежирне м'ясо та рослинний білок також потрібно вживати, адже вони мають амінокислоти, проте не містять холестерину.

Яскраві ягоди, серед яких смородина й фрукти, а також чай і кава багаті на поліфеноли. Це органічні сполуки, які впливають на роботу низки наших ферментів, які відповідають за утворення активних форм кисню, запальні процеси, синтез і транспорт жирів, агрегацію (злипання) тромбоцитів, а також стійкість судин до пошкоджень вільними радикалами.



Також поліфеноли часто бувають антиоксидантами. Жодні клінічні дослідження не говорять про те, що "келих червоного сухого та смородинове желе зменшують прояви атеросклерозу у 80% пацієнтів". Але є докази, що поліфеноли справді корисні, й краще їх вживати в їжу, аніж солодощі тривалого зберігання.



Харчуйтесь правильно – організм обов'язково вам віддячить

Окрім нутрієнтів, рослини також містять антиоксиданти клітковини, й хоч вони не поживні, проте корисні. Хороший приклад, як не дивно, – сірковмісні сполуки в цибулі та часнику . Так, його зазвичай радять продавці БАДів та любителі народної медицини, проте цього разу тут є істина. Клінічні дослідження підтверджують ефективність часнику чи його екстрактів при зниженні рівня холестерину і зменшенню проявів атеросклерозу. Адже компоненти часнику впливають на роботу ферментів, які залучені в синтез холестерину, й сприяють утворенню протизапальних сигнальних молекул.



Зауважте, що часник вам не допоможе, якщо буде споживатись разом з копченою ковбасою на батоні, а особливо, як закуска.



. Так, його зазвичай радять продавці БАДів та любителі народної медицини, проте цього разу тут є істина. Клінічні дослідження підтверджують ефективність часнику чи його екстрактів при зниженні рівня холестерину і зменшенню проявів атеросклерозу. Адже компоненти часнику впливають на роботу ферментів, які залучені в синтез холестерину, й сприяють утворенню протизапальних сигнальних молекул. Зауважте, що часник вам не допоможе, якщо буде споживатись разом з копченою ковбасою на батоні, а особливо, як закуска. Спеції, а саме: куркума, чилі та кориця , адже вони сприяють відновленню чутливості до інсуліну й допомагають нормалізувати рівень тригліцеридів в крові.

, адже вони сприяють відновленню чутливості до інсуліну й допомагають нормалізувати рівень тригліцеридів в крові. Риба, горіхи та насіння, адже вони є джерелом ненасичених жирних кислот та вітаміну Е, народною мовою, а також містять нерозчинну клітковину.

Каші та картопля, в яких збережені мінерали – джерело клітковини та повільних вуглеводів. Це означає, що рівень глюкози зростатиме не різко, як від тістечок, а повільно.

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