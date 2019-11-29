Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун

2726 Читать новость на русском
Що корисно їсти для судин / Unsplash

Правильне харчування – лише одна, проте важлива сходинка для профілактики та лікування атеросклерозу.

Овочі, фрукти та ягоди – це низькокалорійне джерело вітамінів та мінералів, розповідає Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

До теми: Чому не можна просто почистити судини, – Супрун про атеросклероз

В рослинній їжі та бобових багато клітковини, що запобігає закрепам, знижує ризик раку кишківника та підтримує його здорову мікробіоту. 

Від складу кишкової мікрофлори залежить розвиток таких хвороб, як діабет 2 типу, ожиріння, депресія, серцево-судинні захворювання. 

Нежирне м'ясо та рослинний білок також потрібно вживати, адже вони мають амінокислоти, проте  не містять холестерину.

  • Яскраві ягоди, серед яких смородина й фрукти, а також чай і кава багаті на поліфеноли. Це органічні сполуки, які впливають на роботу низки наших ферментів, які відповідають за утворення активних форм кисню, запальні процеси, синтез і транспорт жирів, агрегацію (злипання) тромбоцитів, а також стійкість судин до пошкоджень вільними радикалами. 

    Також поліфеноли часто бувають антиоксидантами. Жодні клінічні дослідження не говорять про те, що "келих червоного сухого та смородинове желе зменшують прояви атеросклерозу у 80% пацієнтів". Але є докази, що поліфеноли справді корисні, й краще їх вживати в їжу, аніж солодощі тривалого зберігання.

Дієта при атеросклерозі
Харчуйтесь правильно – організм обов'язково вам віддячить

  • Окрім нутрієнтів, рослини також містять антиоксиданти клітковини, й хоч вони не поживні, проте корисні. Хороший приклад, як не дивно, – сірковмісні сполуки в цибулі та часнику. Так, його зазвичай радять продавці БАДів та любителі народної медицини, проте цього разу тут є істина. Клінічні дослідження підтверджують ефективність часнику чи його екстрактів при зниженні рівня холестерину і зменшенню проявів атеросклерозу. Адже компоненти часнику впливають на роботу ферментів, які залучені в синтез холестерину, й сприяють утворенню протизапальних сигнальних молекул.

    Зауважте, що часник вам не допоможе, якщо буде споживатись разом з копченою ковбасою на батоні, а особливо, як закуска.
     
  • Спеції, а саме: куркума, чилі та кориця, адже вони сприяють відновленню чутливості до інсуліну й допомагають нормалізувати рівень тригліцеридів в крові.

  • Риба, горіхи та насіння, адже вони є джерелом ненасичених жирних кислот та вітаміну Е, народною мовою, а також містять нерозчинну клітковину. 

  • Каші та картопля, в яких збережені мінерали – джерело клітковини та повільних вуглеводів. Це означає, що рівень глюкози зростатиме не різко, як від тістечок, а повільно.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

Головні новини 28 листопада: обшуки у Звіробій, відставка Зеркаль та новий рейтинг Зеленського
сьогодні
3109
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Лікування Уляна Супрун Профілактика захворювань
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
26 листопада 19:47 У яких продуктах найбільше корисних жирів: відповідь експерта
Юлія Девда 1252
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 31143
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64546
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5500
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 7446
Новини
Більше новин
Залиште відгук