Яку небезпеку приховує ваша пляшка для води

Еко-пляшка – розумний вибір, так ви заощаджуєте власні кошти та ресурси планети. Однак, навіть якщо ви зберігаєте в пляшці лише звичайну воду, і на вигляд еко-пляшка виглядає чистою, вона може ховати не зовсім приємні несподіванки.

Якщо ви не миєте регулярно свою еко-пляшку за допомогою йоржика і мийного розчину – на стінках пляшки може бути величезна кількість бактерій, що провокують захворювання, зазначає Mashable.

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Чому необхідно регулярно мити еко-пляшку

Якщо ви миєте лише ту частину пляшки, якої торкаєтесь ротом, а стінки – ні, то це марна справа, пляшка залишається брудною, як наслідок, забруднюється й вода.

Тому, професор патофізіології та мікробіології доктор Філіп Тіерно зазначає, що пляшку варто мити за допомогою йоржика.

"Мікроорганізми формують в пляшці біологічну плівку, щоб позбавитися якої, необхідна механічна чистка", – зазначає вчений.



На стінках пляшки безліч бактерій

Що являє собою біоплівка

Біоплівка – середовище різноманітних бактерій, що осідають у вашій пляшці. Це бактерії з ротової порожнини (зворотне промивання) та бактерії, що потрапляють з навколишнього середовища. Останні й є небезпечними.

Ви постійно торкаєтесь різних предметів, а потім торкаєтесь пляшки, відкручуєте її, у багатьох є звичка протирати горловину пляшки перед тим, як зробити ковток. Таким чином, ви робите все, аби усі мікроби, що є на ваших руках потрапили до пляшки, а потім до вашого організму.

Приділяйте час для ретельного очищення еко-пляшок

Як мити еко-пляшку правильно

Варто очищати усі елементи пляшки ретельно та гарячою водою, мийним засобом та щіткою для пляшок – йоржиком.

Головне – очистити всю пляшку – внутрішні та зовнішні стінки, мундштуки, та будь-які інші додаткові елементи.

До того ж, важливо й доглядати за йоржиком: його варто замочувати у гарячій мильній воді з оцтом. Не забувати змінювати його один раз на декілька місяців.

Та якщо ви маєте машину для миття посуду, це полегшує справу.

Важливо, мікробіолог Тіерно додає, що ті люди, які використовують звичайні пластикові пляшки для води як багаторазові, ризикують отримати інфекції.

Звичайні пляшки швидко брудняться, їх пошкоджує тепло та світло. Вони не створені для частого використання.

До того ж, деякі види пластику, зокрема, терефталат, можуть виділяти у воду хімікати, якщо використовувати їх при сильній спеці чи навпаки низьких температурах.