Що прискорює клімакс: відповідь гінеколога
Менопауза настає тоді, коли у жінки закінчується запас фолікулів в яєчниках. Їхня кількість зменшується з моменту народження кожного дня. Відтак стає неможливим зупинити або сповільнити процес настання клімаксу.
Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Білоконь.
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За словами лікаря, "відстрочити" менопаузу неможливо, а от прискорити можна. Що впливає на пришвидшення клімаксу:
- Куріння;
- Операції на яєчниках;
- Хіміотерапія та опромінення (медики пропонують перед цим "заморозити" яйцеклітини для можливості провести штучне запліднення у майбутньому);
- Автоімунні і генетичні захворювання.
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Відтак гінеколог рекомендує відмовитися від шкідливих звичок; ретельно консультуватися з різними лікарями, якщо потрібна операція на яєчники (наприклад, видалення кісти); правильно харчуватися.
Білоконь наголосила, що прийом гормонів не "відстрочує" клімакс. Гормони поповнюють дефіцит естрогенів, які виникають в яєчниках тоді, коли закінчується запас фолікулів, однак вони не сприяють виникненню нових фолікулів та яйцеклітин.
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