Що прискорює клімакс: відповідь гінеколога

Менопауза настає тоді, коли у жінки закінчується запас фолікулів в яєчниках. Їхня кількість зменшується з моменту народження кожного дня. Відтак стає неможливим зупинити або сповільнити процес настання клімаксу.

Про це розповіла акушер-гінеколог Ольга Білоконь.

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За словами лікаря, "відстрочити" менопаузу неможливо, а от прискорити можна. Що впливає на пришвидшення клімаксу:

Куріння;

Операції на яєчниках;

Хіміотерапія та опромінення (медики пропонують перед цим "заморозити" яйцеклітини для можливості провести штучне запліднення у майбутньому);

Автоімунні і генетичні захворювання.

Клімакс – що це? Нормальний фізіологічний етап в житті жінки, під час якого відбувається гормональна перебудова, зменшується вироблення жіночих гормонів, згасає статева функція і здатність до дітородіння, поступово припиняються менструації.

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Відтак гінеколог рекомендує відмовитися від шкідливих звичок; ретельно консультуватися з різними лікарями, якщо потрібна операція на яєчники (наприклад, видалення кісти); правильно харчуватися.

Білоконь наголосила, що прийом гормонів не "відстрочує" клімакс. Гормони поповнюють дефіцит естрогенів, які виникають в яєчниках тоді, коли закінчується запас фолікулів, однак вони не сприяють виникненню нових фолікулів та яйцеклітин.

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