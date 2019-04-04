Що призводить до розвитку геморою

Геморой або ж варикозне розширення вен прямої кишки – це поширене захворювання. Найбільше схильні до розвитку хвороби люди, діяльність яких пов'язана з такими фізичними навантаженнями, як тривале сидіння або стояння на одному місці.

Проктолог Юлія Дмитрієва назвала фактори, які наближають розвиток хвороби.

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До розвитку геморою призводять:

1. Порушення калу – схильність до закрепів або, навпаки, хронічна діарея (як і чому вони виникають — окреме питання), порушення механізму дефекації.

2. Неправильне харчування – дефіцит клітковини, надмірне споживання гострої, копченої, жирної їжі, вживання алкоголю, порушення питного режиму.

3. Вагітність і пологи.

4. Сімейний анамнез (спадковість).

5. Вид діяльності – важка фізична робота, сидяча робота або робота, що вимагає тривалого перебування в положенні стоячи.



Сидяча робота призводить до розвитку геморою

6. Спосіб життя – низька рухова активність, звичка подовгу сидіти в туалеті.

7. Захворювання товстого кишківника та інших органів і систем: хвороби печінки, запальні захворювання кишківника, в тому числі виразковий коліт і хвороба Крона, злоякісні пухлини органів малого таза, хвороби серця, хронічний кашель, ожиріння.

9. Старечі і інші дегенеративні зміни тканин.

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