Чому дитина скреготить зубами уві сні та що з цим робити

У більшості дітей віком до 6 років спостерігається скрегіт зубами, який найчастіше виникає вночі.

Скрип зубами називається "бруксизм". Це дуже поширена проблема, зустрічається вона у переважної більшості дітей.

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Про що свідчить скрегіт зубами уві сні?

Зазвичай немає ніяких причин, які призводять до бруксизму. Існує твердження, що причиною скреготу зубами є глисти. Звідки пішов цей міф – абсолютно незрозуміло.

Ніякої логіки в цьому немає. Тобто у дитини, яка скреготить зубами уві сні глисти можуть бути. Але з точно такою ймовірністю вони можуть у дитини, яка ніколи зубами не скрегоче.



Медична наука наразі не має чітких причин скреготу зубів у дітей і дорослих

Що робити, якщо дитина скрегоче зубами?

Перейматися скреготом зубів у дітей потрібно тоді, коли цей скрегіт призводить до пошкодження емалі зубів. У цій ситуації батьки повинні звернутися по допомогу до стоматолога, який має спеціальні накладки на зуби, які вберігають їх від скреготу.

Лікар зазначає, що у періоди інтенсивного росту, коли організму необхідно велика кількість кальцію, можуть виникати епізоди підвищеної нервової збуджуваності, які пов’язані з дефіцитом кальцію. Одним з проявів такої збуджуваності може бути скрип зубами.

Батькам необхідно проаналізувати кількість кальцію в раціоні дитини і можливо обговорити з педіатром про вживання додаткових препаратів, що містять кальцій.

Бруксизм виникає майже завжди у дітей молодше 7 років, іноді може посилюватися при тривожності дитини або після перенесеного стресу.

Бруксизм не пов'язаний з поведінковими розладами, якщо немає ніяких інших симптомів. У більшості випадків бруксизм повністю проходить до 7 років, коли молочні зуби починають заміщатися постійними.



Що робити, коли дитина скреготить зубами

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