Що робити, коли шкіра на ліктях суха

Шкіра на ліктях стає сухою через через низку причин – погоду, воду, занадто агресивні засоби для вмивання, синтетичний одяг, тощо.

Дерматологи радять менше часу проводити у воду, особливо гарячій та хлорованій, пише Lifehacker.

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А після цього обов’язково зволожте шкіру. Краще використовувати універсальні креми, а не органічні олії. Все тому, що у чистому виді вони вимивають ліпіди і роблять шкірою більш сухою.

Обирайте мило з показником pH 4 – 6, вони будуть ближче до pH шкіри. Можна застосовувати синтетичні засоби, до прикладу, з молочною кислотою. Не купуйте мило з триклозаном, сіркою та перекисом водню, вони лише нашкодять.

Звернуть увагу на раціон. Там мають бути продукти, корисні для шкіри: фрукти, овочі, горіхи і насіння, жирну рибу.

Одяг теж має значення. Захищайте шкіру від згубного впливу сонця, вітру та холоду. Якщо багато часу проводите на сонці – користуйтеся сонцезахисним кремом.

При відсутності шкірних захворювань, можете робити м’який пілінг або легкий масаж щіткою. Проводьте такі процедури не частіше разу на тиждень.

Коли варто звернутися до лікаря

Якщо ви правильно доглядаєте за шкірою на ліктях, але це не допомагає – шкіра продовжує лущитися та тріскатися, то варто звернутися до лікаря.

Сухість шкіри може бути ознакою таких захворювань:

• Гормональний збій. Коливання гормону естрогену, який допомагає шкірі отримувати вологу, може спричинити сухість. Такий стан може спричинити клімакс. Вагітність чи менструація.

• Діабет та інші порушення ендокринної системи;

• Анемія.

• Ліктьова екзема. Вона проявляється тріщинами і виразками, які не гояться.

• Псоріаз. На ліктях з’являється висип, який лущиться.



Сухість шкіри може бути ознакою псоріазу

Пам’ятайте, що остаточний діагноз може поставити лише фахівець.

Про причини сухості шкіри на ліктях читайте тут.

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