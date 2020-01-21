Що робити, коли стало сумно: 7 порад від Супрун

Згідно з теорією британського викладача Кліфа Арналла, 20 січня у 2020 році вважається найсумнішим днем у році (Blue Monday), однак науковці вважають цю ідею безглуздою. На відміну від цього, ви можете справді мати поганий настрій, відтак пропонуємо переглянути поради, як покращити самопочуття.

Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці.

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Що робити, коли стало сумно

Більше перебувайте на світлі

Часте перебування вдень на вулиці і яскраве світло, навіть у приміщенні, допоможуть простимулювати мозок і змусять його утворювати серотонін – нейромедіатор, що залучений у формування всіх типів поведінки.

Будьте фізично активні та виходьте на прогулянки

Перебування на свіжому повітрі та рухова активність стимулюють вироблення ендорфінів, які покращують емоційний стан, зменшують больові відчуття та впливають на роботу регуляторних систем організму.

Слідкуйте за харчуванням

Корисний раціон є важливим для покращення загального самопочуття. Фрукти і овочі містять клітковину, а молочна продукція, хумус і фалафель багаті триптофаном – амінокислотою, з якої утворюється серотонін.

Будьте добрішими до себе

Поставте реалістичні, а не глобальні цілі на найближчі місяці. Похваліть себе, навіть, якщо ви не виконали власні передноворічні обіцянки.

Байдикуйте

Існує нідерландська практика Niksen, яка полягає у тому, щоб протягом 15-20 хвилин на день нічого не робити. Ця вправа допомагає запобігати емоційному вигоранню, зменшити тиск через постійну зайнятість та відновитися.

Спілкуйтеся з приємними для вас людьми

Спілкування і соціалізація – потужний стимулятор мозку. Не тримайте в собі негативні емоції, а поспілкуйтеся з рідними чи друзями. Це стане чудовим антидотом для сумного настрою.

Дослухайтеся до себе і своїх потреб

Зробіть те, що буде для вас найприємнішим та принесе найбільше радості: випийте вранці улюблену каву, послухайте гарну музику, почитайте цікаву книгу, відвідайте прем’єру фільму.

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