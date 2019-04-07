Що робити, коли закладає вуха

Вуха може закласти у будь-який момент: коли ви подорожуєте літаком чи проїжджаєте поблизу гір або ж просто піднімаєтеся ліфтом.

ЛОР-лікар Катерина Довлатова розповіла, що робити, якщо заклало вуха.

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1. На зльоті і під час посадки можна позіхати або ковтати: пити дрібними ковтками, жувати жуйку, смоктати льодяник (а їх часто роздають у літаку)

Маленькій дитині можна дати попити з пляшечки. Це ж допомагає, якщо вуха закладає в ліфті або при будь-якому іншому перепаді висот.

2. Можна зробити масаж барабанної перетинки. Для цього натискаєте на козелок поспіль кілька разів, щільно притискаючи його до зовнішнього слухового проходу.



Щоб позбутися закладеності вух необхідно натиснути на козелок поспіль кілька разів

3. Якщо у вас немає нежиті, то спробуйте подути. Вам потрібно закрити рот, затиснути пальцями ніс і акуратно "видихніть". Повітрю просто нікуди діватися, і він попрямує в слухові труби. Робити це потрібно обережно кілька разів поспіль.

4. Існують спеціальні вушні затички для літака. Їх мета – зробити перепад тиску більш плавним шляхом наявності деяких фільтрів-клапанів. Крім того, вони пригнічують шум.

5. Якщо є нежить, набряк в носі, ці заходи навряд чи будуть ефективними. У таких випадках за півгодини до зльоту краще закапати ніс судинозвужувальним засобом. Обирайте засіб у краплях. Для цього вам потрібно закинути трошки голову назад і трошки нахилити на бік.

Такий спосіб ефективний лише при риніті. Лікар застерігає: краплями не варто захоплюватися і користуватися без необхідності. Крім того, їх не рекомендується використовувати дітям.

6. При алергічному риніті прийміть за годину до зльоту антигістамінний препарат.

7. При наявності хронічної ЛОР-патології або стану після ЛОР-операції, варто проконсультуватися з лікарем про можливість перельоту.



При наявності хронічної ЛОР-патології або стану після ЛОР-операції проконсультеся з лікарем

8. У літаку не варто спати як дорослому, так і дитині під час зльоту та посадки. Все через те, що уві сні людина рідше ковтає. Цей метод ефективний при проблемах з слуховим ходом.

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