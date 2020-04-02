Що робити людині, яка підозрює у себе коронавірус: поради Супрун

Про це пише ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці.

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Що робити пацієнтам, які підозрюють у себе коронавірус

У разі наявності симптомів гострої респіраторної інфекції чи підозри на COVID-19 пацієнтам рекомендовано не йти безпосередньо в амбулаторію чи поліклініку , а зателефонувати до свого сімейного лікаря.

, а зателефонувати до свого сімейного лікаря. Якщо немає особистого номера сімейного лікаря, дзвонити потрібно у медзаклад , де підписана з медиком декларація.

, де підписана з медиком декларація. Якщо у пацієнта немає сімейного лікаря, то дзвонити можна у центр НСЗУ за номером 1677 або на гарячу лінію з питань коронавірусу у своєму регіоні.

або на гарячу лінію з питань коронавірусу у своєму регіоні. Якщо ви маєте температуру вище 38 градусів, яка не збивається, і труднощі з диханням — телефонуйте одразу 103.

Супрун наголосила, що не всі пацієнти з підтвердженим коронавірусом потребують госпіталізації до лікарні. Тому лікар може рекомендувати самоізолюватися.



Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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