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Що робити людині, яка підозрює у себе коронавірус: поради Супрун

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Як мають працювати поліклініки в умовах пандемії коронавірусу / Getty Images

Якщо з'явилися симптоми коронавірусу – людині необхідно відразу зв'язатися з сімейним лікарем. Відтак важливо сімейним лікарям мати чіткий алгоритм дій у кожній ситуації, коли пацієнт телефонує чи приходить на прийом до поліклініки або сімейної амбулаторії.

Про це пише ексголова МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці в фейсбуці.

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Що робити пацієнтам, які підозрюють у себе коронавірус

  • У разі наявності симптомів гострої респіраторної інфекції чи підозри на COVID-19 пацієнтам рекомендовано не йти безпосередньо в амбулаторію чи поліклініку, а зателефонувати до свого сімейного лікаря.
  • Якщо немає особистого номера сімейного лікаря, дзвонити потрібно у медзаклад, де підписана з медиком декларація. 
  • Якщо у пацієнта немає сімейного лікаря, то дзвонити можна у центр НСЗУ за номером 1677 або на гарячу лінію з питань коронавірусу у своєму регіоні.
  • Якщо ви маєте температуру вище 38 градусів, яка не збивається, і труднощі з диханням — телефонуйте одразу 103.

Супрун наголосила, що не всі пацієнти з підтвердженим коронавірусом потребують госпіталізації до лікарні. Тому лікар може рекомендувати самоізолюватися.


Як виявити коронавірус/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Уляна Супрун Здорове життя
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