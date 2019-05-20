Що робити після контакту з хворим на кір

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Що робити після контакту з хворим на кір
Що робити після контакту з хворим на кір / pixabay.com

У випадку, якщо людина контактувала з хворим на кір, потрібно звернутися до свого терапевта чи сімейного лікаря.

Якщо ви отримали дві дози вакцини КПК в дитинстві, у вас, найпевніше, уже сформувався імунітет проти кору. Зазвичай у людей, які перехворіли кором, формується імунітет до хвороби. Водночас перенесений кір не є протипоказанням до вакцинації, наголосили у МОЗ України. 

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Якщо захисту від кору нема – необхідно отримати щеплення проти кору якомога раніше. Найкраще – в перші три дні від моменту контакту з хворим.

В Україні найбільше хворих на кір
В Україні найбільше хворих на кір​

Підставою для безоплатного щеплення є відсутність імунітету проти кору, паротиту чи краснухи – це можна перевірити аналізом на наявність специфічних антитіл IgG. МОЗ України скасувало будь-які вікові обмеження для безоплатної вакцинації дорослих, які контактували з хворим на кір.

 
Кір – що це?
Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Отримати безоплатне щеплення вакцинами, закупленими державним коштом, наразі можна лише у комунальних закладах охорони здоров’я, що надають первинну допомогу. Для цього зверніться до свого терапевта чи сімейного лікаря.

Кір в Україні
Кір в Україні

З літа безоплатно вакцинуватись можна буде також і в приватних медзакладах і лікарів-ФОП, які уклали договір з НСЗУ Національна служба здоров'я України.

Якщо вам відмовляють через відсутність вакцин, зверніться з письмовим запитом до керівника закладу, а далі до місцевого управління чи департаменту охорони здоров’я для розв'язання питання.

Що треба знати про кір: дивіться відео

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Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Кір Вакцина Міністерство охорони здоров’я
Джерело: Здоров'я 24
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