Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкція
Коронавірус живе на шкірі протягом кількох хвилин, а ось на одязі – до 12 годин. Як убезпечити себе після повернення з вулиці – читайте в матеріалі 24 каналу.
Коронавірус COVID-19 – небезпечний, але знищити його можна звичайними дезінфікуючими засобами.
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Ось прості правила, які допоможуть вберегти себе та близьких від зараження:
- Після вулиці – нічого не торкайтеся.
- Зніміть взуття.
- Усі речі, які були з вами на вулиці – залишити біля дверей.
- Помийте руки, обличчя. Якщо маєте можливість – прийміть душ.
- Усі предмети з вулиці продезінфікуйте.
- Обробіть дверні ручки, ключі та вмикачі.
- Верхній одяг тримайте окремо, регулярно періть його.
- Якщо ви брали з собою тварину – обов’язково помийте їй лапи.
- Знову помийте руки.
Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал
Під час усіх цих дій старайтесь не торкатись обличчя та продуктів харчування.
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