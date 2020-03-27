Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкція

Коронавірус живе на шкірі протягом кількох хвилин, а ось на одязі – до 12 годин. Як убезпечити себе після повернення з вулиці – читайте в матеріалі 24 каналу.

Коронавірус COVID-19 – небезпечний, але знищити його можна звичайними дезінфікуючими засобами.

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Ось прості правила, які допоможуть вберегти себе та близьких від зараження:

Після вулиці – нічого не торкайтеся. Зніміть взуття. Усі речі, які були з вами на вулиці – залишити біля дверей. Помийте руки, обличчя. Якщо маєте можливість – прийміть душ. Усі предмети з вулиці продезінфікуйте. Обробіть дверні ручки, ключі та вмикачі. Верхній одяг тримайте окремо, регулярно періть його. Якщо ви брали з собою тварину – обов’язково помийте їй лапи. Знову помийте руки.



Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал

Під час усіх цих дій старайтесь не торкатись обличчя та продуктів харчування.

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