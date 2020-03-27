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Що робити після повернення додому з вулиці: покрокова інструкція

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Покрокова інструкція після вулиці / 24tv.ua

Коронавірус живе на шкірі протягом кількох хвилин, а ось на одязі – до 12 годин. Як убезпечити себе після повернення з вулиці – читайте в матеріалі 24 каналу.

Коронавірус COVID-19 – небезпечний, але знищити його можна звичайними дезінфікуючими засобами.

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Ось прості правила, які допоможуть вберегти себе та близьких від зараження:

  1. Після вулиці – нічого не торкайтеся.
  2. Зніміть взуття.
  3. Усі речі, які були з вами на вулиці – залишити біля дверей.
  4. Помийте руки, обличчя. Якщо маєте можливість – прийміть душ.
  5. Усі предмети з вулиці продезінфікуйте.
  6. Обробіть дверні ручки, ключі та вмикачі.
  7. Верхній одяг тримайте окремо, регулярно періть його.
  8. Якщо ви брали з собою тварину – обов’язково помийте їй лапи.
  9. Знову помийте руки.


Як поводитися після повернення додому з вулиці / Інфографіка 24 канал 

Під час усіх цих дій старайтесь не торкатись обличчя та продуктів харчування.

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Автор: Анна Запотоцька
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Медицина Інфографіка
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