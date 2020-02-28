Що робити при інсульті та як допомогти людині подолати його наслідки

У цій статті ми вестимемо мову, про те, що робити, коли ці ознаки ви відчули у собі чи побачили у людини поряд.

У попередньому матеріалі, ми акцентували увагу на тому як розпізнати інсульт і чому це захворювання виникає.

Підготовці матеріалу допомогли лікарі Інсультного центру клініки "Оберіг". Центр надає невідкладну допомогу та лікування при судинній катастрофі – інсульті. Також Центр приймає пацієнтів на реабілітацію, для чого обладнаний за кращими міжнародними зразками (пристосовані палати, зали фізичної реабілітації та ерготерапії). Згідно зі статистикою, близько 60-80% тих пацієнтів клініки, які через інсульт втратили здатність ходити, знову встали на ноги – це відповідає показникам відповідних відділень у Європейському Союзі.

Отже, якщо ви запідозрили у когось або у себе ознаки інсульту – необхідно негайно викликати швидку медичну допомогу. Найгірше у цій ситуацій – чекати, що симптоми минуть самі, адже можливість надати ефективну допомогу і відновити кровопостачання мозку зберігається лише 4,5-6 годин, після чого ділянки мозку до яких не надходить кров, помирають.

Надзвичайно важливо, щоб "швидка", яку ви викликали, доставила пацієнта з підозрою на інсульт у спеціалізоване відділення на кшталт "Оберегу", де лікар зможе здійснити усі необхідні заходи – зробити огляд пацієнта, виконати низку діагностичних тестів з метою визначення типу інсульту (ішемічний чи геморагічний) та зробити комп’ютерну чи магніто-резонансну томографію голови, без якої неможливо побачити, що відбувається у мозку та призначити правильне лікування. Якщо у відділенні все це встигнути зробити, то з’являється можливість, наприклад, розчинити тромб у випадку ішемічного інсульту, що відновить кровопостачання мозку та збільшить ймовірність повного одужання пацієнта. Ось чому так важливо до приїзду "швидкої" максимально точно з’ясувати час коли почалися симптоми інсульту.

Що робити до приїзду швидкої допомоги

Людина може перестати говорити до прибуття медперсоналу, тому ви повинні розпитати у неї всю необхідну інформацію. Розпитайте або зафіксуйте час, коли розпочались перші симптоми (слабкість, проблеми з мовою, порушення зору, нестерпний головний біль, порушення рівноваги). Також важливо дізнатись, чи є у людини якісь супутні захворювання, наприклад, гіпертонія, діабет, чи приймала вона якісь ліки та чи має алергію, особливо на якісь препарати.

Якщо хворий знепритомнів чи не може самостійно пересуватися – віднесіть його у більш придатне та зручне місце для очікування карети швидкої допомоги і покладіть на бік для полегшення дихання та зменшення ризику похлинання. Те, що хворих з інсультом не можна переносити – помилка, яку поширюють нефахівці!

Не давайте людині будь-які ліки, адже ви не знаєте, який саме це тип інсульту та чим він викликаний.

Не давайте хворому нічого пити чи їсти. Інсульт може викликати м’язову слабкість у всьому тілі, а деколи й параліч. Якщо з’являться труднощі з ковтанням, людина може задихнутись.

Якщо є можливість, виміряйте артеріальний тиск та рівень глюкози та запишіть показники та час у який ви їх виміряли – це доповнить картину для лікаря.



Під час інсульту головне швидко надати професійну медичну допомогу / Unsplash

Реабілітація після інсульту та чому важливо одразу розпочати лікування та відкинути міфи

Якщо протягом перших кількох годин пацієнт не отримав необхідного лікування, або випадок був таким що нічого не можливо було зробити, певні ділянки мозку, які відповідають за ті чи інші функції організму – помирають. Їх не можливо відновити жодними ліками попри те, що люди схильні вірити у такі міфи.

Фломін Юрій Володимирович – лікар-невролог, завідувач Інсультного центру "Оберіг" “Ліки не можуть повернути до життя втрачені нейрони головного мозку. Саме тому потрібен довгий і складний шлях реабілітації. Якби у нас були такі ліки, які могли б легко виправити наслідки інсульту – ми були б щасливі. Але, на жаль, поки що медицина до такого не дійшла. Люди вірять, що існує легкий спосіб перемогти хворобу. Але це схоже на віру у казкову живу воду чи молодильні яблука. І саме на цій вірі ґрунтується, на жаль, широке використання українцями засобів без науково доведеної ефективності".

Статистика свідчить, що приблизно 30-40% українців, які пережили інсульт, помирають впродовж першого місяця після нападу. За даними МОЗ, приблизно у 75% тих пацієнтів, які вижили, виникають серйозні ускладнення, що призводять до обмеження певних функцій та інвалідності. Проте у Західній Європі цей показник разюче менший – 25-30%. Це свідчить про те, що якщо людина має змогу звернутися до хороших фахівців для реабілітації, то неврологічні порушення можна знизити до мінімуму. При хорошому лікуванні та дотриманні усіх вимог, у людини є високі шанси повернутись до попереднього життя.

Тому вкрай важливо після нападу одразу лікуватись, не нехтувати порадами лікарів та не соромитись змінювати їх, якщо відчуваєте у якихось моментах брак професійності. Адже якщо не провести реабілітацію вчасно, наслідки хвороби можуть стати незворотними. Особливо якщо послуговуватися хибними уявленнями про хворобу.

Україною ходить міф, що правильне лікування при інсульті полягає у постійному призначенні "крапельниці" з ліками.

Гаврилів Ірина Романівна – лікарка-невролог Інсультного центру "Оберіг" “Коли 10 років тому відкрився Інсультний центр у клініці "Оберіг", впродовж перших двох років від пацієнтів найчастіше звучали питання на кшталт такого: "Чому нам не ставлять капельниць, чому не використовують нейротероктективні засоби?", "Чому ви нас піднімаєте так швидко, ми ж ще не відлежали своїх 14 днів?". Такими сильними виявилися ці стереотипи і уявлення про правильне лікування. "Це доводилось щоразу пояснювати й часом це призводило й до конфліктів. пацієнти вважали, що якщо ми їх не "крапаємо", то лікуватися у нас немає сенсу. Це такий психологічний бар’єр, який дуже відрізняв нас від інших лікарень. Нині це вже не таке актуальне питання. Коли пацієнти поступають, то вже не наполягають ні на яких крапельницях, крім поодиноких випадків. І нікого вже не дивує те, що ми можемо піднімати пацієнта на другу добу після інсульту. Між тим крапельниця – це не більше, ніж просто шлях введення медикаменту. Будь-які медикаменти можна вводити різними шляхами: внутрішньовенно, внутрішньом’язово, перорально чи навіть через пряму кишку. Жоден з цих шляхів не має якихось виражених переваг. В принципі, якщо людина може спокійно ковтати і приймати ліки всередину, то немає необхідності проводити крапельниці. Є тільки окремі випадки, коли нам потрібно швидко доставити речовини в кров, наприклад, при інфекційних ускладненнях це можуть бути антибіотики”.

У червні 2019 року МОЗ України заявив, що вимоги до лікарень щодо лікування інсультів з 2020 року будуть підвищуватися. Досвід Інсультного центру універсальної клініки "Оберіг", у якій працює група висококваліфікованих фахівців: неврологи, спеціалісти з фізичної реабілітації (кінезітерапевти та ерготерапевти), фахівці з відновлення мови та мовлення (логопеди), нейропсихологи, дієтологи та спеціально навчений медичний персонал середньої ланки може бути використаний у інших лікарнях.

Як жити після інсульту: поради лікарів для пацієнтів та їх родини

Перш за все важливо, аби людину оглянув фахівець з інсульту, який переконається, що діагноз встановили правильно і профілактика призначена відповідна. Окрім того, окремі фахівці, наприклад, фізичні терапевти, логопеди та психологи, повинні надати консультацію, як правильно доглядати за людиною, аби її реабілітація була ефективнішою, а умови життя менш складними. До прикладу, якщо людина пересувається тільки на візку – рідним необхідно навчитися безпечно її пересаджувати у візок або якщо призначили певні вправи – необхідно допомогти пацієнту їх виконувати, тощо.

Фломін Юрій Володимирович – лікар-невролог, завідувач Інсультного центру "Оберіг" “Допомога родини для пацієнта з інсультом надзвичайно важлива. Деякі пацієнти, які мають любов, турботу і допомогу родини, дивують нас тим, чого досягли. Вони досягають того ступеня відновлення, який здавався на початку нам малоймовірним. Але завдяки підтримці й розумінню, що ти потрібен і тебе не кинули напризволяще, вони знаходять новий сенс свого життя. А коли життя наповнене сенсом, воно виглядає зовсім інакшим. Тому родина повинна допомагати людині знайти новий сенс життя попри деякі фізичні обмеження”.

Також лікарі радять шукати підтримки однодумців. Наприклад, в Україні існує організація, яка називається "Пацієнти проти інсульту". Це люди, які перенесли інсульт, об'єдналися та спілкуються між собою. Завдяки спілкуванню, вони стають одне для одного не лише прикладом, а й діляться важливою інформацією, яка полегшує життя – де можна придбати ті чи інші товари, без яких не можуть обійтися пацієнти, що живуть з наслідками інсульту, де можна пройти курс реабілітації, тощо.



Під час відновлення після інсульту для хворого важлива підтримка

Профілактика інсульту

Найкращий спосіб профілактики інсульту – це здорове харчування та регулярна фізична активність. Окрім того, необхідно кинути палити та уникати надмірного вживання алкоголю. Ці золоті правила допоможуть зменшити ризик інсульту чи його повторення.

Запам’ятайте, що:

Понад 6 грам солі на день та надмірне вживання жирної їжі та цукру призводить до утворення атеросклеротичних бляшок та підвищує артеріальний тиск, що є двома головними причинами інсульту.

Регулярні фізичні вправи допомагають знизити рівень холестерину та зберегти артеріальний тиск на належному рівні. Якщо ж ви пережили інсульт, вам необхідно обговорити план фізичної активності з лікарем.

Куріння є одним з найбільших факторів ризику інсульту. Куріння робить кров густішою, підвищує артеріальний тиск, зменшує кількість кисню у крові, що робить виникнення інсульту ймовірнішим.

Надмірне споживання алкоголю може призвести до підвищення артеріального тиску та спровокувати нерегулярне серцебиття. Окрім того, алкогольні напої висококалорійні, що може призвести до ожиріння. Відомо, що надмірне вживання алкоголю збільшує ризик інсульту більш ніж у 3 рази.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.