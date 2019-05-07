Що робити при травмі очей

Травми очей можуть виниканути в будь-якому місці, в тому числі, у будинку, на роботі, спортивних заходах. Нещасні випадки можуть статися навіть тоді, коли ризик травми очей мінімальний.

Лікар-офтальмолог Юлія Прокоп'єва розповіла, що робити, якщо виникла травма ока.

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Вона зазначила, що якщо ви збираєтеся кудись на відпочинок, то потрібно з собою мати такий набір:

• зволожувальні краплі;

• антибактеріальні краплі;

• гель для очей з декспантенолом.

Що робити, якщо у око попав сторонній предмет

Це може бути пісок, комаха, тощо.

1. Акуратно промийте проточною водою від зовнішнього кута до внутрішнього.

2. Підтягніть нижню повіку і подивіться, де є чужорідне тіло

3. Якщо є, то постарайтеся видалити його. Якщо чужорідне тіло в рогівці, то не варто чіпати його. Видалити навряд чи вийде.

4. Закапайте кілька разів зволожувальними, антибактеріальними краплями та гелем. Це зменшить дискомфорт.

5. Якщо протягом години дискомфорт не став менше і ще посилився: терміново зверніться до травмпункту в цей же день.



Зверніться до лікаря, якщо дискомфорт в оці не зменшився протягом години

Якщо в око потрапила рідина, то алгоритм дій такий же.

Що робити, якщо вдарили в око або поблизу

• промийте прохолодною водою, щоб виключити додатково чужорідне тіло;

• прикладіть холод на закрите око;

• рану на очі можна обробити антибактеріальними краплями і змастити гелем, який має загоювальну дію;

• якщо біль не проходить, а зір погіршується, то терміново потрібно звернутися до лікаря.⠀

Пам’ятайте, що вчасно надана допомога може врятувати зір.

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