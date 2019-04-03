Що робити при ударі струмом: покрокова інструкція

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Вдарило струмом: перша допомога
Вдарило струмом: перша допомога / pinterest.com

Електротравма — особливий вид травм, що виникають через вплив електричного струму або ж при ударі блискавкою.

На тілі людини є певні точки, які змінилися під впливом – стають обвугленими, видно опіки. Лікар-пульмонолог Тетяна Неешпапа зазначила: на місцях опіку необхідно накласти стерильні пов'язки. Важливо: пов'язки не повинні бути надто вільними, або надто тугими.

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Найсерйознішими ускладненнями від удару струмом є виникнення аритмій, фібриляції шлуночків, зупинка дихання, що призводить до клінічної смерті.

Після удару струмом можуть бути порушення центральної нервової системи: запаморочення, порушення зору, свідомості, іноді збудження, ретроградна амнезія (відсутність спогадів, які були до електротравми).
Можливі розриви м'язів при їх судоржному скороченні, також можливі компресійні і відривні переломи кісток.

Перш, ніж допомогти людині, яку вдарило струмом – переконайтеся у власній безпеці. Якщо ж ви сумніваєтеся, то варто викликати швидку допомогу.

Перша допомога при ударі струмом

1. Відтягніть людину від джерела струму. При цьому дотримуйтесь правил електробезпеки

2. Якщо людина при свідомості запитайте про її стан. Можна натиснути з силою на плечові м'язи (больовий подразник).

3. Якщо людина є непритомною, то варто перевірити дихання протягом 10 секунд.

Як перевірити дихання

Слід закинути голову і підняти підборіддя (для цього одну долоню кладуть на лоб потерпілого, двома пальцями іншої долоні піднімають підборіддя, при цьому закидають голову назад і висувають нижню щелепу вперед і вгору). Після цього необхідно нахилитися до обличчя потерпілого і протягом 10 секунд спробувати почути нормальне дихання.

Для визначення дихання орієнтуйтеся на рух грудної клітини. Забудьте про дзеркальце, нитки та тканини й інші способи перевірити дихання, оскільки вони неефективні.

Якщо людина без свідомості, але дихає – переверніть її на бік і чекайте біля неї до приїзду швидкої. У жодному разі не відходьте від потерпілого. Якщо немає свідомості і дихання – потрібно провести серцево-легеневу реанімацію (СЛР).

Якщо людину вдарило струмом – викликайте швидку
Якщо людину вдарило струмом – викликайте швидку

Як проводити серцево-легеневу реанімацію

1. Положення пацієнта – на спині на рівній жорсткій основі.

2. При реанімації дорослих необхідно руки ставити на геометричний центр грудної клітини.

3. Плечі мають бути паралельно грудини хворого.

4. Руки під час компресії прямі та не згинаються в ліктьових суглобах.

5. Частота компресій не менше ніж 100, і не більше 120 в 1 хвилину.

6. Співвідношення частоти компресій грудної клітини (непрямий масаж серця) і штучного дихання 30: 2 (30 натисків: 2 вдихи). Це співвідношення може бути застосовано до всіх вікових групах. На етапі базової реанімації, якщо ці дії виконує не медичний працівник, то можна знехтувати штучним диханням, віддавши перевагу правильно проведеному закритому масажу серця.

7. Не забувайте про забезпечення прохідності дихальних шляхів.

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Теги: Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
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