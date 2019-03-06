Що робити при укусі бджоли

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Що робити при укусі бджоли

Укуси комах можуть викликати важкі алергічні реакції. За допомогою нескладних методів можна зменшити дискомфорт і знизити ризик небезпечних наслідків.

Варто памятати бджоли нападають на людину виключно в цілях самозахисту, пише Всеукраїнська спілка парамедиків. 

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Отже, алергічні реакції можна розділити на декілька підтипів:

  1. Загальні алергічні реакції з проявами на шкірі (кропив’янка).
  2. Місцева алергічна реакція (в місці контакту з алергеном).
  3. Алергічна реакція по типу набряку Квінке.
  4. Анафілактичний шок.

Загальні алергічні реакції з проявами на шкірі не несуть загрози для життя. Місцева алергічна реакція може переходити в алергічну реакцію по типу набряку Квінке і та, в свою чергу, в анафілактичний шок.

Що таке місцева алергічна реакція? Це біль в місці укусу, набряк, почервоніння, виникнення свербежу. Алергічна реакція по типу набряку Квінке – набряк обличчя та шиї, що може супроводжуватися набряком дихальних шляхів. Анафілактичний шок – стрімке зниження артеріального тиску у відповідь на контакт з алергеном. Часто закінчується смертю.

Бджола
Укуси комах можуть викликати алергію 

Що робити при укусі комахи?

  1. За наявності жала – видаляємо його.
  2. На місце укусу прикладаємо холод.
  3. При виникненні місцевих алергічних реакцій – їдемо до лікарні, і в дорозі розпочинаємо лікування.

Перше, що необхідно спожити – антигістамінний препарат – Едем, Цитрин, Димедрол, Супрастин і тд, якщо ж пацієнт – дитина, то необхідно використати сироп.

При виникненні набряку Квінке – викликаємо швидку, а також – для дорослих – 12 мг дексаметазону, для дітей – свічка Ректодельт. При виникненні анафілактичного шоку – виклик швидкої та серцево-легенева реанімація.

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Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Алергія
Джерело: 24 Канал
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