Що робити при укусі бджоли

Укуси комах можуть викликати важкі алергічні реакції. За допомогою нескладних методів можна зменшити дискомфорт і знизити ризик небезпечних наслідків.

Варто памятати бджоли нападають на людину виключно в цілях самозахисту, пише Всеукраїнська спілка парамедиків.

Читайте також: Як зупинити кровотечу та надати першу допомогу

Отже, алергічні реакції можна розділити на декілька підтипів:

Загальні алергічні реакції з проявами на шкірі (кропив’янка). Місцева алергічна реакція (в місці контакту з алергеном). Алергічна реакція по типу набряку Квінке. Анафілактичний шок.

Загальні алергічні реакції з проявами на шкірі не несуть загрози для життя. Місцева алергічна реакція може переходити в алергічну реакцію по типу набряку Квінке і та, в свою чергу, в анафілактичний шок.

Що таке місцева алергічна реакція? Це біль в місці укусу, набряк, почервоніння, виникнення свербежу. Алергічна реакція по типу набряку Квінке – набряк обличчя та шиї, що може супроводжуватися набряком дихальних шляхів. Анафілактичний шок – стрімке зниження артеріального тиску у відповідь на контакт з алергеном. Часто закінчується смертю.



Укуси комах можуть викликати алергію

Що робити при укусі комахи?

За наявності жала – видаляємо його. На місце укусу прикладаємо холод. При виникненні місцевих алергічних реакцій – їдемо до лікарні, і в дорозі розпочинаємо лікування.

Перше, що необхідно спожити – антигістамінний препарат – Едем, Цитрин, Димедрол, Супрастин і тд, якщо ж пацієнт – дитина, то необхідно використати сироп.

При виникненні набряку Квінке – викликаємо швидку, а також – для дорослих – 12 мг дексаметазону, для дітей – свічка Ректодельт. При виникненні анафілактичного шоку – виклик швидкої та серцево-легенева реанімація.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.