Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус: рекомендації
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Наразі в Україні зафіксований лише один випадок зараження коронавірусом і ймовірність поширення захворювання існує. Відтак підприємства та роботодавці мають знати, як реагувати у випадку виявлення Covid-19.
Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) опублікував тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на Covid-19.
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Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус
- Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома.
- Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.
- Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.
- Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.
При плануванні відряджень варто дотримуватися наступні рекомендації:
- при плануванні подорожі потрібно зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в країні відвідування;
- вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
- уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків із продажу м’яса тощо;
- не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
- ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;
На які симптоми потрібно зважати:
Симптоми, схожі на грип чи ГРВІ:
- несподіване погіршення стану,
- підвищення температури тіла,
- нежить,
- кашель.
Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу
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