Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус: рекомендації

Наразі в Україні зафіксований лише один випадок зараження коронавірусом і ймовірність поширення захворювання існує. Відтак підприємства та роботодавці мають знати, як реагувати у випадку виявлення Covid-19.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) опублікував тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на Covid-19.

Читайте також В Україні запрацює електронний лікарняний: що це означає

Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус

Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома.

Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.

Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.

Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.

При плануванні відряджень варто дотримуватися наступні рекомендації:

при плануванні подорожі потрібно зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в країні відвідування;

вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;

уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків із продажу м’яса тощо;

не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;

ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;

На які симптоми потрібно зважати: Симптоми, схожі на грип чи ГРВІ: несподіване погіршення стану,

підвищення температури тіла,

нежить,

кашель.



Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.