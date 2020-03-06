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Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус: рекомендації

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Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус / Getty Images

Наразі в Україні зафіксований лише один випадок зараження коронавірусом і ймовірність поширення захворювання існує. Відтак підприємства та роботодавці мають знати, як реагувати у випадку виявлення Covid-19.

Центр з контролю та профілактики захворювань в США (CDC) опублікував тимчасові рекомендації для підприємств та роботодавців щодо реагування на Covid-19.

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Що робити роботодавцям, якщо працівник захворів на коронавірус

  1. Працівники із симптомами гострих респіраторних захворювань мають повідомити свого керівника та залишатися вдома.
  1. Якщо на роботу вийшла людина з гострим респіраторним захворюванням, її слід відокремити від інших працівників та негайно направити додому.
  1. Варто регулярно проводити прибирання на робочому місці: очищати поверхні, стільниці та дверні ручки відповідними засобами для чищення.
  1. Працівники мають обробляти руки дезінфекційними спиртовмісними засобами або мити руки з милом не менше 20 секунд.

При плануванні відряджень варто дотримуватися наступні рекомендації:

  • при плануванні подорожі потрібно зважати на ризики, пов’язані з розповсюдженням вірусу та уточнювати актуальну епідемічну ситуацію в країні відвідування;
  • вживати лише належним чином термічно оброблені продукти тваринного походження та рибу;
  • уникати контакту з тваринами (живими або мертвими), відвідування ринків із продажу м’яса тощо;
  • не контактувати з людьми з ознаками респіраторних захворювань;
  • ретельно мити руки із застосуванням засобів гігієни, особливо після відвідання місць масового скупчення людей та перед їжею; користуватись антисептичними засобами на спиртовій основі;

 

 
На які симптоми потрібно зважати:
Симптоми, схожі на грип чи ГРВІ:
  • несподіване погіршення стану,
  • підвищення температури тіла,
  • нежить,
  • кашель.


Коронавірус у цифрах / інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Здорове життя
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