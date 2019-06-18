Що робити, щоб не захитувало в транспорті

Захитування – не хвороба, а нормальна відповідь нашої центральної нервової системи на подразники.

Генетично не було закладено, що людина буде переміщатися в просторі, не здійснюючи при цьому особливих рухів, розповіла педіатр Тетяна Денисова.

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Як полегшити захитування?

Не фармакологічні методи

- Дивитися на лінію горизонту або нерухомі об'єкти вдалині;

- Уникати читання або перегляду чого-небудь з екрана;

- Вибирати місце в транспорті, де захитує найменше (нижня і середня палуби на кораблі, передні сидіння в машині, місця біля переднього краю крила в літаку, передні крісла за напрямком руху в автобусі та поїзді);

- Краще бути за кермом машини, ніж пасажиром;

- Льодяники з імбиром;

- Браслети від заколисування на зап'ястя (не ясно, чи працюють, але безпечні, тому можна пробувати).

Лікарські засоби

Скополамін у вигляді пластиру – найефективніший засіб, але безпека для дітей сумнівна, деякі джерела вказують можливість використання з 18 років, інші для пластиру дають обмеження з 10 років, для прийому всередину з 4 років. Має ряд протипоказань, перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією.

Блокатори H1-рецепторів – найчастіше використовувані препарати при захитуванні в дитячому віці.

Дименгідринат (драмина, авіамарин) – 1 -6 років – 12.5-25 мг, 7-12 років 25-50 мг 2-3 рази на добу за півгодини до поїздки.

Дифенгідрамін (димедрол) – відпускається за рецептом, 2-12 років 12,5-25 мг 3-4 рази на день за півгодини до поїздки.

Прометазин (піпольфен) – відпускається за рецептом, 2-5 років: 5 мг 5-10 років 10 мг, 10-17 років: 20-25 мг на ніч перед днем ​​поїздки.

Циннаризин – 5-12 років: 15 мг за 2 години до поїздки, можна повторювати по 7,5 мг кожні 8 годин, 12-17 років: 30 мг за 2 години до поїздки, можна повторювати по 15 мг кожні 8 годин.

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