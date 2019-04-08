Що робити, щоб не захворіти на рак
Лікування раку дуже дорого коштує та не завжди є успішним. А щоденні здорові звички можуть значно знизити ризики онкології.
Останні дослідження показали, що до половини смертей від раку можна було б уникнути, якби люди вчасно змінили спосіб життя, повідомили в МОЗ.
Читайте також: Скільки українців помирають від раку: страшна статистика
За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2018 році від раку померло 9,6 мільйонів людей – кожен шостий у світі.
Доведено, що шкідливі звички значно збільшують ризики раку. Наприклад, ймовірність розвитку раку легень у курців становить близько 22%.
У тих, хто курив і кинув, – 4%; у тих, хто курить інколи, – 13%; у тих, хто не курив ніколи, ризик появи онкозахворювання становить 0,3%.
Що ви можете зробити вже зараз:
- Відмовитись від куріння
- Не зловживати алкогольними напоями
- Захищати шкіру від сонця
- Обмежити вживання червоного м’яса
- Утримувати здорову вагу
- Бути фізично активними.
- Вчасно звертатись до лікаря
- Проходити профілактичні огляди
У сучасному світі шанси вилікувати рак на ранній стадії дуже високі. Наприклад, рак грудної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.
Але кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Також і у чоловіків, рак простати часто діагностують вже на етапі метастазів.
Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.