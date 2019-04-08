Що робити, щоб не захворіти на рак

Лікування раку дуже дорого коштує та не завжди є успішним. А щоденні здорові звички можуть значно знизити ризики онкології.

Останні дослідження показали, що до половини смертей від раку можна було б уникнути, якби люди вчасно змінили спосіб життя, повідомили в МОЗ.

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За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, у 2018 році від раку померло 9,6 мільйонів людей – кожен шостий у світі.

Доведено, що шкідливі звички значно збільшують ризики раку. Наприклад, ймовірність розвитку раку легень у курців становить близько 22%.



Найпоширеніші види раку

У тих, хто курив і кинув, – 4%; у тих, хто курить інколи, – 13%; у тих, хто не курив ніколи, ризик появи онкозахворювання становить 0,3%.

Що ви можете зробити вже зараз:

Відмовитись від куріння

Не зловживати алкогольними напоями

Захищати шкіру від сонця

Обмежити вживання червоного м’яса

Утримувати здорову вагу

Бути фізично активними.

Вчасно звертатись до лікаря

Проходити профілактичні огляди

У сучасному світі шанси вилікувати рак на ранній стадії дуже високі. Наприклад, рак грудної залози на I стадії виліковний у 95% жінок.

Але кожній четвертій жінці в Україні рак грудей діагностують вже на ІІІ-ІV стадії, коли ефективність лікування значно знижується. Також і у чоловіків, рак простати часто діагностують вже на етапі метастазів.

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