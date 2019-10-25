Що робити, щоб прищ швидше зійшов

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Як позбутися прища
Як позбутися прища / pixabay.com

Прищі виникають через забиті пори. Вони можуть серйозно заважати та псувати зовнішній вигляд людини.

Про те, чому прищі не можна витискувати ми вже писали. Але, для тих, хто не можете потрапити до косметолога найближчим часом не можете і не хоче чекати поки прищ зійде сам – маємо кілька порад. 

Читайте також: Як вилікувати прищі: поради лікаря

Що робити, щоб прищ швидше пройшов?

1. Компрес. Американська академія дерматології рекомендує прикладати теплий компрес, як тільки ви помітили прищ. Змочіть чисту тканину, марлю або ватяний диск в теплій воді і прикладайте на прищ 3-4 рази на день на 10-15 хвилин – це допоможе гною швидше вийти на поверхню шкіри без додаткових маніпуляцій.

2. Крем. Можна нанести тонкий шар крему з бензоілпероксиду (обережно відбілює одяг) – він уб'є бактерії, якщо вони з'явилися, і не дасть поширюватися і викликати нові прищі. Запалення має зменшитися.

Чорні цятки самостійно можна витискувати
Чорні цятки самостійно можна витискувати

3. Саліцилова кислота. Канадська асоціація дерматологів рекомендує протирати уражені ділянки шкіри саліциловою кислотою – у неї протизапальна і відлущувальна дія.

4. Чорні цятки можна видалити самостійно. Головне – розпарити шкіру, помити руки і використовувати ватяні диски.

5. Якщо у вас в цілому чисте обличчя, але періодично з'являється 1-2 прищі, користуйтеся косметичними засобами з серії "локальних коректорів". Вони продаються в аптеках і частіше містять саліцилову кислоту і деякі допоміжні компоненти.

6. Якщо прищі з'являються часто – варто обговорити лікування з дерматологом.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Лікування Краса Дерматологія
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