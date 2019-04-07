Що робити, щоб у відносинах завжди був секс

Журнал The Cut поговорив з подружніми парами, які живуть разом багато років, але займаються сексом так часто, як і в перші місяці відносин.

Вони розповіли про свої методи збереження пристрасті.

Читайте також: 12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі

"Ми ніколи, ніколи, ніколи (!) Не дивимося електронну пошту і смски один одного. Це не призводить ні до чого хорошого", – Таня, 33 роки, одружена два роки.

"Що робить наш шлюб щасливим? Ми не запитуємо себе, чи щасливі ми", – Емі, 41 рік, одружена три роки.

"Лубрикант. Просто мастило на тумбочці", – Ліза, 49 років, одружена 19 років.

"Навчіться прикушувати язик", – Стюарт, 50 років, одружений 15 років.

"Я нічого не знаю про його фінанси. А він не піклується про мої. Не заплатив податки вчасно? Круто, не мої проблеми", – Авіва, 40 років, одружена три роки.

"Займайтеся сексом раз на тиждень, не дивлячись ні на що. Якщо цього не робити, то в кінцевому підсумку ви відчуєте себе сусідами по кімнаті", – Джулія, 38 років, одружена вісім років.

"Найміть прибиральницю", – Карл, 38 років, одружений чотири роки.

"Мінет. Мені сходить з рук майже все, що завгодно, якщо я регулярно роблю мінет", – Джулія, 41 рік, одружена три роки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.