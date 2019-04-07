Що робити, щоб у відносинах завжди був секс

489 Читать новость на русском
Як не втрачати пристрасть
Як не втрачати пристрасть / pixabay.com

Журнал The Cut поговорив з подружніми парами, які живуть разом багато років, але займаються сексом так часто, як і в перші місяці відносин.

Вони розповіли про свої методи збереження пристрасті.

Читайте також: 12 речей, які жахливо дратують чоловіків і жінок у сексі

"Ми ніколи, ніколи, ніколи (!) Не дивимося електронну пошту і смски один одного. Це не призводить ні до чого хорошого", – Таня, 33 роки, одружена два роки.

"Що робить наш шлюб щасливим? Ми не запитуємо себе, чи щасливі ми", – Емі, 41 рік, одружена три роки.

"Лубрикант. Просто мастило на тумбочці", – Ліза, 49 років, одружена 19 років.

"Навчіться прикушувати язик", – Стюарт, 50 років, одружений 15 років.

via GIPHY

"Я нічого не знаю про його фінанси. А він не піклується про мої. Не заплатив податки вчасно? Круто, не мої проблеми", – Авіва, 40 років, одружена три роки.

"Займайтеся сексом раз на тиждень, не дивлячись ні на що. Якщо цього не робити, то в кінцевому підсумку ви відчуєте себе сусідами по кімнаті", – Джулія, 38 років, одружена вісім років.

"Найміть прибиральницю", – Карл, 38 років, одружений чотири роки.

"Мінет. Мені сходить з рук майже все, що завгодно, якщо я регулярно роблю мінет", – Джулія, 41 рік, одружена три роки.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

blog_ava
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
сьогодні
8536
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Секс Поради
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
5 квітня 19:30 Цистит: симптоми, лікування, причини виникнення
Олександр Бевза 566
МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
3 квітня 11:01 МОЗ – як Волдеморт, тільки позитивний, – прес-секретар Асоціації e-Health
Євгенія Мазур 1422
Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
2 квітня 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
Євгенія Мазур 1430
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
2 квітня 10:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 5330
Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
1 квітня 21:41 Все про лімфому: основні симптоми, лікування та профілактика
Олександр Бевза 4230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук