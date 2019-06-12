Що робити, якщо бажання партнерів у сексі кардинально відрізняються

Розбіжності сексуальних сценаріїв партнерів – одна з найчастіших причин порушення сексуальної гармонії в парі.

Сексуальний сценарій – уявлення людини про те, яким повинен бути статевий акт, як часто і яка роль партнера в цьому сценарії, розповіла сексолог Олена Малахова.

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Практично не буває, що сексуальні проблеми існують окремо від проблем у відносинах. Сексуальність – це частина психіки.

Поширені причини конфліктів між партнерами та шляхи розв'язання проблеми

Причина 1. Партнери не хочуть домовитися і прийти до компромісу, в парі спостерігається конкуренція, кожен продавлює свою точку зору.



Якщо ви не можете розв'язувати проблеми самостійно – зверніться до фахівця

Рішення: в парі не повинно бути конкуренції. Відносини – це не поле бою. Конкурувати можна на роботі, з друзями якщо хочете, але в родині повинен бути мир та наповненість. Це не означає, що спокійні відносини – нудні відносини.

Гармонійні стосунки – це стосунки, де два дорослих людини можуть домовитися один з одним. Буває так, що в парі конкуренцію вводить жінка, вона змагається з чоловіком, іноді досить агресивно. Така поведінка вказує на те, що жінка не приймає свою природу. Що у неї більше чоловічої енергії, ніж жіночої. Корисно направляти її чоловічу енергію в роботу. Відреагувала, позмагалася, а додому прийшла спокійна, перемикнулася і стала спокійною.

Причина 2. Партнери бояться підняти тему, соромляться обговорювати близькість, не знають, як почати розмову.

Рішення: парі треба вчитися говорити про свої потреби прямо, в тому числі про сексуальні. У нашій культурі до теми сексу ставляться двояко. Він є, але говорити про нього, коли це необхідно, якось не прийнято.

Найчастіше спостерігається дві крайності: заборона на цю тему, або навпаки – сексуальна вседозволеність. Потрібно прагнути до середини, у всьому вибирати баланс.

Сексуальність – це наша цінність, потрібно вчитися ставитися до неї дбайливо. Та не соромиться її, не перекручувати, а використовувати як ресурс. Під час близькості, станьте як діти під час гри – вивчайте, досліджуйте один одного і насолоджуйтеся.

Причина 3. Партнери не можуть домовитися, тому що одного збуджує одне, а іншого інше, точок збігу під час близькості практично немає.

Це буває, коли один партнер (частіше чоловік) просить урізноманітнити близькість альтернативними способами активності, а в іншого є бар'єр.

Рішення: на жаль, цю проблему практично неможливо вирішити самостійно в "домашніх умовах". Необхідна консультація спеціаліста.

Не перетинайте межу

Але, що б не пропонував вам партнер, ви повинні знати, що ви:

маєте повне право щось не хотіти, і у вас є повне право відмовитися, якщо вважаєте, що це вам не підходить; примушувати іншого в сексі до того, до чого він не готовий – форма насильства; знайти компроміс в сексі можливо майже завжди; якщо компроміс не знаходиться – може це не ваш партнер?

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