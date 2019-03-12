Біль у горлі заважає жити звичним життям, відволікає від важливих справ та знижує продуктивність. Тому важливо знати, що робити при болі в горлі.

ЛОР-лікар Дмитро Власенко розповів, що потрібно робити при болі в горлі.

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Якщо горло захворіло, немає кашлю або нежиті, температура вище 38.3, і болять шийні лімфовузли, – варто звернутися до лікаря. Це може бути ангіна, бактеріальний тонзиліт і може знадобитися антибіотик.

До візиту лікаря можна випити системне знеболювальне на основі ібупрофену та парацетамолу (для дитини) та препарати на основі диклофенаку, німесуліду, тощо (для людей старше 14 років).



Що робити, якщо болить горло

Якщо ж немає температури, нежиті, кашлю та болю у лімфовузлах, то, швидше за все, це вірусний процес.

У такому випадку, якщо біль не сильно виражений то досить немедикаментозних заходів:

багато пити, в теплому або холодному вигляді: чай, вода, компот, молоко. уникати окропу, соків, газованих напоїв, бо вони можуть обпалювати і без того постраждалу слизову оболонку можете взяти жувальну гумку з ксилітом або льодяники (звичайні смоктальні цукерки) створіть вологий (40-70%) та прохолодний (18-20°C) в кімнаті, де перебуваєте. Прогулянки на повітрі також хороші.

У випадку, якщо біль не перестає і посилюється вночі, тоді варто прийняти системний анальгетик: парацетамол або ібупрофен для дитини, для дорослого список розширений: німесулід, диклофенак, кеторолак, тощо.

Якщо цього мало, можна застосувати спреї та розчини для полоскання на основі бензидаміну гідрохлориду. Решта препаратів групи не мають поки доведеної ефективності.

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