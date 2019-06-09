Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет

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Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет
Що робити, якщо дитина проковтнула сторонній предмет / childrenscolorado.org

Деталі від іграшок, монети, булавки, батарейки, сережки чи ланцюжки потрапляючи у дихальні шляхи чи шлунково-кишковий тракт несуть серйозну загрозу.

Вони можуть призвести до тяжких опіків та виразок слизових оболонок, кишкової непрохідності.

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В.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун зазначає, що прояви проковтування стороннього тіла у дитини залежать від його розташування.

 
Уляна Супрун
“Стороннє тіло в стравоході може викликати слинотечу, біль за грудиною, неможливість ковтнути навіть рідину. В шлунку чи кишківнику — як правило, безсимптомні. При вдиханні стороннього тіла в дихальні шляхи можливе утруднене дихання, кашель. Інколи таких дітей безуспішно довго лікують від бронхіту”

Коли варто звернутися до лікаря

  1. якщо дитина проковтнула батарейку будь-якого розміру
  2. один чи декілька магнітів
  3. будь-яке стороннє тіло, яке викликає слинотечу, блювання, неможливість самостійно ковтати,
  4. будь-яке стороннє тіло, яке має колючу, ріжучу чи гостру будову

Зверніться до лікаря, якщо підозрюєте, що дитина проковтнула небезпечний предмет
Зверніться до лікаря, якщо підозрюєте, що дитина проковтнула небезпечний предмет

При появі кашлю, постійного слиновиділення, проблем з ковтанням, нудоти, болю у грудях, у животі, проблеми з тим, щоб піти в туалет, крові у виділеннях або дитині важко дихати — потрібно терміново звернутися по медичну допомогу.

Якщо батьки припускають, що дитина могла проковтнути небезпечний предмет, то варто проконсультуватися з сімейним лікарем для вирішення подальшої тактики.

При відсутності скарг та поясненні дитини, що саме вона проковтнула (і це не магніти, батарейки, гострі предмети, тощо), то немає потреби звертатися по медичну допомогу.

У будь-якому випадку проконсультуйтеся з сімейним лікарем чи педіатром.

Як вберегти дитину від ковтання сторонніх предметів – читайте тут.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Діти Уляна Супрун
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