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Що робити, якщо лікар відмовляється тестувати вас на коронавірус

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Тестування на короавірус / 5.ua

Прийти тест можуть лише ті люди, які мають підозру на коронавірус. Оцінити доцільність такої діагностики може тільки лікар.

Про це заявив в. о. генерального директора ДУ "Центр громадського здоров’я МОЗ України" Кузін Ігор.

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Він висловив сподівання, що лікарі відмовляють лише тоді, коли впевнені, що коронавірусу немає і зваживши усі ризики. 

 
Директор ЦГЗ Ігор Кузін
“Якщо ж лікарі категорично відмовляються, а певні підозри є, про це можна повідомити на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я України.Він закликав з обережністю ставитись до інформації про відмову тестування лікарями. Тому що лікар під час діагностики й огляду кожного окремого випадку оцінює епідеміологічні ризики. Тестування відбувається лише в тих випадках, коли дійсно є підозра”.

Вчора були проведені інструктажі для співробітників і вони будуть розслідувати кожен такий випадок окремо.


Профілактика коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу

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Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Олександр Бевза
Теги: Коронавірус в Україні Коронавірус Covid-19 Новини Здоров'я Профілактика захворювань Здоров'я Лікування
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