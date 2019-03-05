Що робити, якщо людина подавилася

Обструкція дихальних шляхів – перекриття стороннім тілом. В розмовній мові це явище називають "вдавився".

Обструкція буває повна і неповна. Неповна — людина кашляє, говорить і дихає. І все що треба зробити – нахилити людину, щоб дихальні шляхи були направлені ротом донизу, саме так сила тяжіння буде допомогати викашляти стороннє тіло. Якщо стукати по спині – ви тільки заштовхнете стороннє тіло глибше, пише Всеукраїнська спілка парамедиків.

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Обструкція повна – людина не кашляє, не говорить, не дихає. До втрати свідомості 30 — 40 секунд. Відповідно, діяти треба максимально швидко.

Що робити при повній обструкціі? Стаємо збоку пацієнта, підтримуємо його однією рукою, а іншою вистукуємо стороннє тіло ударами між лопатки, сила ударів кожного разу має збільшуватися. Робимо таких 5 ударів.

Якщо це неефективно – переходимо до всім відомого прийому Хеймліха: стаємо позаду пацієнта, свою ногу ставимо між його ногами, знаходимо пупок, на 2 пальці вище пупка ставимо свій кулак, який обіймаємо своєю другою рукою, відхиляємо свою голову в бік, щоб під час прийому ви не отримали травм, розводимо лікті, – і з макимальною силою тиснемо руками на пацієнта у напрямку свого підборіддя.

Таким чином рятувальник тисне на діафрагму, і стороннє тіло виштовхується залишковим об’ємом повітря, що завжди є в наших легенях.

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