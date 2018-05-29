Що робити, якщо людина знепритомніла

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Що робити, якщо людина знепритомніла
Що робити, якщо людина знепритомніла / buoyhealth.com

Хоча б раз у житті до 40% людей непритомніли. Такий стан виникає через те, що зменшується потік крові до мозку. Або ж не вистачає кисню чи глюкози.

Люди може знепритомніти будь-де: у транспорті, в кафе, вдома.

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Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус зазначає, що у такому стані людину не потрібно садити та поливати водою.

Що робити, якщо людина знепритомніла

1. Перевірте, чи дихає людина.

2. Якщо людина дихає:

– вкладіть її горизонтально на бік, і підніміть її ноги, щоб збільшити потік крові до мозку
– огляньте дихальні шляхи, розстібніть одяг, якщо він перешкоджає диханню.

Підніміть ноги людині, яка знепритомніла
Підніміть ноги людині, яка знепритомніла

Якщо потерпілий починає дихати з хрипінням або взагалі не дихає, перш за все подумайте про западання язика. Щоб вона не померла через це, необхідно:

• застосувати спеціальні засоби – повітровід, ларингеальна маска, комбітюб, інтубація;
• закинути голову;
• перевернути на бік — легко, просто і майже завжди можна.

Ларингеальна маска
Ларингеальна маска

Якщо людина перестала дихати, необхідно зробити штучне дихання.

Після того, як людина опритомніє, варто дати їй прохолодної води.

Переконайтеся, чи може людина самостійно встати і йти. Якщо у людини немає болю у грудях, у животі або різкого головного болю і немає відчуття запаморочення, то немає причин для занепокоєння. Якщо ці відчуття є – варто звернутися до лікаря.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Що робити при втраті свідомості Ставте лайк, якщо вважаєте пост корисним, щоб якомога більше людей могли його побачити! Випадки втрати свідомості ви можете зустріти у транспорті, особливо в душному метро. Сам стан відсутності свідомості означає, що мозку чогось не вистачає — крові, кисню чи глюкози. Тому при втраті свідомості людину НЕ потрібно садити поливати водою Що робити при втраті свідомості? Перевірте, чи дихає людина. Якщо людина дихає — вкладіть її горизонтально на бочок, і бажано ніжки припідняти, щоб збільшити притік крові до голови. людина без свідомості потребує догляду, — особливо за прохідністю дихальних шляхів. Бо часто буває так, що язик опускається вниз, і людина помирає від свого ж язика, бо не може дихати. Як вирішити проблему з язиком? 1. Спеціальні засоби — повітровід, ларингеальна маска, комбітюб, інтубація. або 2. Закинути голову. або 3. Перевернути на бочок — легко, просто і майже завжди можна. Водою не мочіть, потрусіть за плечі, натисніть за вухом. АВТОР: Ярослав Вус, голова #всеукраїнськаспілкапарамедиків #втратасвідомості #потерясознания #першадопомога #перваяпомощь #firstaid #pmgroup

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
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