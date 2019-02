Що робити, якщо людина знепритомніла

Що робити при втраті свідомості Ставте лайк, якщо вважаєте пост корисним, щоб якомога більше людей могли його побачити! Випадки втрати свідомості ви можете зустріти у транспорті, особливо в душному метро. Сам стан відсутності свідомості означає, що мозку чогось не вистачає — крові, кисню чи глюкози. Тому при втраті свідомості людину НЕ потрібно садити поливати водою Що робити при втраті свідомості? Перевірте, чи дихає людина. Якщо людина дихає — вкладіть її горизонтально на бочок, і бажано ніжки припідняти, щоб збільшити притік крові до голови. людина без свідомості потребує догляду, — особливо за прохідністю дихальних шляхів. Бо часто буває так, що язик опускається вниз, і людина помирає від свого ж язика, бо не може дихати. Як вирішити проблему з язиком? 1. Спеціальні засоби — повітровід, ларингеальна маска, комбітюб, інтубація. або 2. Закинути голову. або 3. Перевернути на бочок — легко, просто і майже завжди можна. Водою не мочіть, потрусіть за плечі, натисніть за вухом. АВТОР: Ярослав Вус, голова #всеукраїнськаспілкапарамедиків #втратасвідомості #потерясознания #першадопомога #перваяпомощь #firstaid #pmgroup

