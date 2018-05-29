Хоча б раз у житті до 40% людей непритомніли. Такий стан виникає через те, що зменшується потік крові до мозку. Або ж не вистачає кисню чи глюкози.

Люди може знепритомніти будь-де: у транспорті, в кафе, вдома.

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Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус зазначає, що у такому стані людину не потрібно садити та поливати водою.

Що робити, якщо людина знепритомніла

1. Перевірте, чи дихає людина.

2. Якщо людина дихає:

– вкладіть її горизонтально на бік, і підніміть її ноги, щоб збільшити потік крові до мозку

– огляньте дихальні шляхи, розстібніть одяг, якщо він перешкоджає диханню.



Підніміть ноги людині, яка знепритомніла

Якщо потерпілий починає дихати з хрипінням або взагалі не дихає, перш за все подумайте про западання язика. Щоб вона не померла через це, необхідно:

• застосувати спеціальні засоби – повітровід, ларингеальна маска, комбітюб, інтубація;

• закинути голову;

• перевернути на бік — легко, просто і майже завжди можна.



Ларингеальна маска

Якщо людина перестала дихати, необхідно зробити штучне дихання.

Після того, як людина опритомніє, варто дати їй прохолодної води.

Переконайтеся, чи може людина самостійно встати і йти. Якщо у людини немає болю у грудях, у животі або різкого головного болю і немає відчуття запаморочення, то немає причин для занепокоєння. Якщо ці відчуття є – варто звернутися до лікаря.

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