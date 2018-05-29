Що робити, якщо людина знепритомніла
Хоча б раз у житті до 40% людей непритомніли. Такий стан виникає через те, що зменшується потік крові до мозку. Або ж не вистачає кисню чи глюкози.
Люди може знепритомніти будь-де: у транспорті, в кафе, вдома.
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Голова Всеукраїнської спілки парамедиків Ярослав Вус зазначає, що у такому стані людину не потрібно садити та поливати водою.
Що робити, якщо людина знепритомніла
1. Перевірте, чи дихає людина.
2. Якщо людина дихає:
– вкладіть її горизонтально на бік, і підніміть її ноги, щоб збільшити потік крові до мозку
– огляньте дихальні шляхи, розстібніть одяг, якщо він перешкоджає диханню.
Підніміть ноги людині, яка знепритомніла
Якщо потерпілий починає дихати з хрипінням або взагалі не дихає, перш за все подумайте про западання язика. Щоб вона не померла через це, необхідно:
• застосувати спеціальні засоби – повітровід, ларингеальна маска, комбітюб, інтубація;
• закинути голову;
• перевернути на бік — легко, просто і майже завжди можна.
Ларингеальна маска
Якщо людина перестала дихати, необхідно зробити штучне дихання.
Після того, як людина опритомніє, варто дати їй прохолодної води.
Переконайтеся, чи може людина самостійно встати і йти. Якщо у людини немає болю у грудях, у животі або різкого головного болю і немає відчуття запаморочення, то немає причин для занепокоєння. Якщо ці відчуття є – варто звернутися до лікаря.
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