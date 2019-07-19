Що робити, якщо набрид секс з партнером

Ви любите і поважаєте свого партнера. Він трепетно ставитися до вас. У вас повна довіра один одному. А ось інтимне життя стало нудним – рідко, швидко і без особливого задоволення.

Ніхто і не обіцяв, що інтимне життя буде яскравим, феєричним, з величезним задоволенням і взагалі, що воно буде, розповіла сексопатолог, венеролог та сексолог Віталія Курач.

Читайте також: Як отримати одночасний оргазм з партнером

Сексопатолог Віталія Курач “Ви вважали, що нецікавим може бути тільки співрозмовник, розмова, спектакль, книга, фільм і все? Секс теж може бути нудним, коли 100500 разів ви займаєтеся одним і тим самим, в одній позі, з однаковими ласками. Все передбачувано. Коли обидва партнери не проявляють ініціативу, не підтримують бойовий дух і не вносять перчинку в спальню – логічно, що все йде на спад”.

І коли настає сексуальна нудьга, в парі виникають конфлікти. Найбільше конфліктів саме на цьому ґрунті.

Як зробити секс цікавішим?

1. Почніть з себе, візьміть відповідальність за відносини, не перекладаючи на партнера. Особливо на чоловіка. "Він повинен. Він чоловік". Ніхто і нікому і нічого не винен!

2. Працювати над відносинами мають обидва. Вкладати енергію, знання й вміння.

3. Комунікація. Розмовляйте про ваше інтимне життя, поговоріть, що вас турбує і непокоїть, чого саме вам не вистачає. Запропонуйте варіанти вирішення. Прислухайтеся до партнера.

4. Вносьте новизну в усе, що стосується вашого союзу. Поспішайте, щоб ваша взаємність не охолола і не зачерствіла.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.