Що робити, якщо не допомагають знеболювальні при головному болі

Головний біль часто не є ознакою серйозних захворювань, але може приносити багато неприємностей, тому важливо знати, як з ним боротися.

Якщо у Вас епізодично болить голова, то можлива причина неефективності знеболюючих може бути не занадто маленька доза ліків, тому варто дотримуватись інструкції, розповіла лікар-невролог Олена Гайворонська.

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Іншими причинами можуть бути:

Індивідуальна чутливість. Що робити: спробуйте різні препарати, вам може підійти одне знеболююче і не підійти інше.

Прості знеболюючі для вас занадто слабкі. Що робити: спробувати комбіновані анальгетики.

Ви приймаєте таблетки занадто пізно. Що робити: при мігрені, наприклад, слід приймати препарат якомога раніше, як тільки відчули головний біль.

У вас мігрень. При мігрені приймають нестероїдні протизапальні препарати, проте при важких приступах вони можуть бути неефективними. Що робити: відвідати невролога для точного встановлення діагнозу, при неефективності нестероїдних протизапальнх препаратів приймати тріптани.



При мігрені часто не допомагають нестероїдні протизапальні препарати

Якщо у вас хронічний головний біль (понад 15 днів на місяць протягом понад 3 місяці), то частий прийом звичайних знеболюючих може принести більше шкоди, ніж користі.

Що робити:

відвідати невролога і виключити вторинні головні болі; встановити тип хронічного болю (мігрень, головний біль напруги); підібрати препарати для лікування хронічного болю (антидепресанти з протибольовим ефектом, антиконвульсанти, бета-блокатори); зайнятися психотерапією (при всіх типах хронічного головного болю показана психотерапія).

Чому не можна лікувати хронічний головний біль звичайними знеболюючими?

Якщо приймати прості анальгетики понад 15 днів на місяць або комбіновані анальгетики/тріптани понад 10 днів на місяць, то вони самі провокують розвиток головного болю. Виникає особливий неприємний вид – абузусний. Лікувати такий біль можна, але складно, тому важливо вчасно зупинити прийом знеболюючих.

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