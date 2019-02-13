Чому нудить, що з цим робити і про які захворювання це може сигналізувати

Найчастіше причиною нудоти є різке зниження тонусу шлунку з одночасною напругою у ділянці дванадцятипалої кишки, що супроводжує розбалансування нервових імпульсів, і, як наслідок, закид вмісту дванадцятипалої кишки у шлунок.

Чому виникає нудота? Що це за процес, реакція? Про які захворювання чи стани вона сигналізує? І що робити, коли виникає нудота? Про це Здоров'ю 24 розповіли Христина Квіт, лікар-гастроентеролог Медичного центру "Медікавер", кандидат медичних наук та Галина Мотульська, лікар-невропатолог вищої категорії Медичного центру "Медікавер".

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Відчуття нудоти регулюється центрами головного мозку, які, отримавши сигнал від рецепторів шлунково-кишкового тракту, запускають процес, що призводить до, зокрема, різкого зниження тонусу шлунку. Цей стан часто супроводжується гіперсалівацією (значним слиновиділенням). Як наслідок – виникає бажання зробити ковтальні рухи, щоб її позбавитись, що, навпаки, при вдиху зумовлює скорочення дихальних м’язів і діафрагми, а під час видиху – передньої черевної стінки та провокує розвиток блювоти.

Чому виникає нудота?

Та попри безпосередню участь шлунку, як причини нудоти, не завжди це є ознакою шлунково-кишкових захворювань.

Нудота – причини виникнення Хвороби та патології головного мозку; Захворювання нервової системи, вестибулярного апарату (органу, що відповідає за рівновагу); Ендокринні порушення (переддіабет, цукровий діабет, патології наднирників, гіпотиреоз); Зміни у серцево-судинній системі (коливання артеріального тиску, артеріальна гіпертензія); Фізіологічні процеси (вагітність);

Прийом певних лікарських препаратів (засоби, що застосовуються у хіміотерапії); Харчові токсикоінфекції, кишкові інфекції, вірусні захворювання та стани, що супроводжуються сильною інтоксикацією (грип, гострі вірусні захворювання), гіпертермія (висока температура);

Алергічні стани. Захворювання шлунку: гастрит, гастродуоденіт (запалення шлунку та дванадцятипалої кишки), дуоденогастральний рефлюкс (закиду вмісту дванадцятипалої кишки у шлунок), невчасна робота жовчевивідних шляхів та жовчного міхура (зачастий викид жовчі або заповільний), жовчнокам'яна хвороба, панкреатит (запалення підшлункової залози), гельмінтоз, кишкові інфекції, харчові отруєння, гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (закиду вмісту шлунка у стравохід).

Важливою патологією, яка часто супроводжується нудотою є функціональна диспепсія – стан, коли немає жодної анатомічної чи органічної патології, проте робота шлунково-кишкового тракту порушена на рівні фізіології, тобто є розбалансування в імпульсах, які надходять від шлунку без важливої на то причини, що супроводжується симптоматикою нудоти.



Нудота не завжди виникає через проблеми зі шлунком//health.com

Якщо окреслити причину нудоти коротко – то це бажання організму позбавитись від чогось, що є агресивним для нього. Наприклад, при дуоденогастральному рефлюксі у шлунок потрапляє жовч, яка є агресором саме для нього і її потрапляння не передбачене фізіологічно.

Шлунок намагається подати сигнал, що від неї потрібно звільнитись, що відчувається як нудота. При багатьох захворюваннях шлунково-кишкового тракту немає безпосереднього впливу чинника на слизову шлунку, як наприклад, при харчових отруєннях, кишкових інфекціях, коли збудник циркулює в крові, проте, нудота також виникає, оскільки цей стан інтоксикації ідентифікується, як необхідність викинути загрозу і реалізується через напади нудоти або блювоти.

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При таких захворюваннях, як жовчнокам’яна хвороба, гепатити та дисфункція жовчовидільних шляхів нудота виникає через застій у ділянці дванадцятипалої кишки з наступним періодичним закидом вмісту у шлунок, оскільки часто ці хвороби зумовлюють не перетравлення певних компонентів їжі – жирів, що спричиняє процес застою на рівні, де ці компоненти повинні перетравитись.

Нудота у цьому випадку – це пряма ознака розбалансування тонусу, оскільки процес травлення зупиняється, що провокує посилення імпульсів у цій ділянці для прискорення евакуації їжі та, як наслідок, дисбаланс між шлунком та дванадцятипалою кишкою, що відчувається як нудота.

Про які порушення сигналізує нудота

Якщо нудота виникає після їжі – необхідно чітко прослідкувати, що це за їжа, коли виникає нудота (години чи хвилини після прийому їжі), які супутні симптоми виникають – це все дозволить лікарю визначити напрямок діагностичних пошуків та виявити причину.



Нудота після їжі – симптом захворювання травної системи//bursasoylem.com

Зокрема, при нудоті після жирної їжі мова може йти про патологію жовчовидільних шляхів, дуоденогастральний рефлюкс, виразкову хворобу шлунку чи дванадцятипалої кишки або про панкреатит. У цьому випадку першим правильним рішенням повинна бути відмова від їжі, яка провокує нудоту.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Оскільки кожен новий прийом буде стимулювати загострення та погіршення стану органу, що неправильно працює. Важливим є не підбирати медикаменти самостійно, оскільки дія ліків, що стосуються шлунково-кишкового тракту, є надзвичайно різною. Є ті, які діють на шлунок та дванадцятипалу кишку, прискорюючи рух їжі по них, ті, котрі знімають спазм жовчних шляхів та прискорюють таким чином процес травлення, та ті, що знімають тиск у ділянці, яка провокує затримання їжі, що, знову ж таки, прискорює евакуацію їжі”.

Якщо нудота супроводжується болями в епігастральній ділянці (верхня центральна частина живота на рівні нижніх ребер) – мова може йти про гастрит або гастродуоденіт (запалення шлунку та дванадцятипалої кишки). Якщо ж біль локалізується нижче – у ділянці пупка та супроводжується ще й блювотою або кишковими розладами, часто це може бути ознакою харчового отруєння.

Нудота після цигарок іноді є ознакою ерозивного гастриту/гастродуоденіту, виразкової хвороби шлунку, проте, може супроводжувати гастроезофагеальну рефлюксну хворобу (закиду вмісту шлунка у стравохід), оскільки при курінні знижується тонус клапана, що розмежовує шлунок та стравохід і одночасно знижується перистальтика всього шлунку, що може відчуватись як нудота.

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Ранкова нудота найчастіше є ознакою патології жовчовидільної системи, зокрема, застою жовчі та закиду жовчі у шлунок, оскільки вночі жовч виділяється часто неконтрольовано і потрапляючи у шлунок протягом декількох годин його подразнює, що відчувається як нудота. Такий симптом часто поєднується з гіркотою в роті та жовтим налітом на язику після сну, також, іноді його супроводжує ранкова скутість голосу, захриплість.

Лікар-гастроентеролог Христина Квіт “Нудота, як симптом, трапляється часто, особливо при порушенні роботи шлунково-кишкового тракту, проте, не є симптомом на який не варто звертати увагу. Тому, при регулярному відчутті нудоти або при нудоті, що супроводжується блювотою, обов’язковим є звернення до лікаря, який зможе знайти причину та призначити правильне лікування. Самостійний прийом ліків часто призводить до зменшення симптоматики, проте не до зникнення захворювання, що зумовлює в майбутньому масштабніше лікування та триваліші діагностичні пошуки”.

Якщо ж в результаті проведених діагностичних процедур було встановлено, що з травленням у людини все в нормі, слід виключити патології з боку нервової системи.

Головний біль, слабкість, запаморочення, нудота можуть супроводжувати безліч патологій неврологічного характеру. Як правило, головний біль пов’язаний із судинною етіологією. Больові відчуття викликаються з розширенням (дилатацією) або спазмуванням артерій. Від того, де розташовуються артерії всередині черепа або зовні під шкірою, залежить специфіка болю і самого захворювання.



Головний біль і нудота – тривожний симптом//betterhelp.com

Головний біль і нудота можуть виникати при мігрені, та при цереброваскулярній хворобі (ураження судин головного мозку, при якому судини звужуються, що призводить до кисневого голодування мозку), яка часто закінчується інсультом. Також головний біль (цефалгія), що супроводжується нудотою, може розвинутись внаслідок сильного роздратування, пошкодження мозкових сполучних тканин – meninges і спровокувати менінгіт або крововилив.

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Головний біль з відчуттям нудоти – це типова ознака наслідків черепно-мозкової травми. Також ці симптоми можуть проявлятися через зміни в’язкості, густини крові. Гострий венозний тромбоз (занадто велика кількість тромбоцитів, підвищення густоти крові) або навпаки тромбоципенії (зниження кількості тромбоцитів і розрідження крові) можуть спровокувати хворобливі відчуття, а потім і нудоту.

Лікар-невропатолог Галина Мотульська “Також головний біль з нудотою є або передвісником або наслідком запалення трійчастого, потиличного нервів. Цефалгії з нудотою можуть мати психогенну етіологію. Хронічний головний біль, нудота та спазм гортані можуть свідчити про депресивний стан. Якщо хронічно болить голова і нудить, слід звернутись до лікаря, який призначить обстеження, виставить остаточний діагноз і пропише адекватне лікування”.

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