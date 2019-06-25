Що робити, якщо підліток хоче змінити стать
В Україні людям, які хочуть змінити стать (транссексуали), важко боротись за своє право. Особливому тиску піддаються підлітки й діти, які не відчувають себе комфортно у своєму тілі.
Чому виникає транссексуалізм?
З порушеннями статевої ідентифікації народжуються, розповіла сексолог Ольга Василенко.
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На певному етапі внутрішньоутробного розвитку, відбуваються порушення і після людина не відчуває себе представником тієї статі, в тілі якої він народився. Це потрібно прийняти, як факт.
Наскільки поширений транссексуалізм?
Ми не однакові. Є гомосексуальні люди і їх завжди було і буде близько 5%. Вони народжуються з такою орієнтацією. А людей, які народилися не у своєму тілі за останніми даними один з 700 осіб.
З порушеннями статевої ідентифікації народжуються
Раніше цифра була один на 2000 людей, але з появою можливості говорити про це відкрито і змінювати стать, люди стали вільнішими у заявах і цифра за останні 20 років змінилася.
Що робити якщо дитина хоче змінити стать?
Підтвердити порушення самоідентифікації за статтю може тільки лікар психіатр-сексолог. Бажання змінити стать може бути просто порушенням психосексуального розвитку, тобто тимчасової дитячими пустощами.
Пам'ятайте, що у віці до 5 років дитина вчиться розуміти, хто вона. І якщо в цей період відбулися порушення ідентифікації за статтю, то після 5 років можуть з'явитися певні ігри, захоплення, стиль одягу, зачіски, властиві іншій статі.
До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виключила трансгендерність (загальний термін для позначення явищ незбігання соціальної та біологічної статі) з переліку психічних розладів.
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