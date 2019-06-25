Що робити, якщо підліток хоче змінити стать

В Україні людям, які хочуть змінити стать (транссексуали), важко боротись за своє право. Особливому тиску піддаються підлітки й діти, які не відчувають себе комфортно у своєму тілі.

Чому виникає транссексуалізм?

З порушеннями статевої ідентифікації народжуються, розповіла сексолог Ольга Василенко.

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На певному етапі внутрішньоутробного розвитку, відбуваються порушення і після людина не відчуває себе представником тієї статі, в тілі якої він народився. Це потрібно прийняти, як факт.

Транссексуалізм – що це? Люди, які стійко ідентифікують себе зі статтю, протилежною біологічній, і прагнуть привести свою біологічну і паспортну стать у відповідність зі своєю статевою ідентичністю.

Наскільки поширений транссексуалізм?

Ми не однакові. Є гомосексуальні люди і їх завжди було і буде близько 5%. Вони народжуються з такою орієнтацією. А людей, які народилися не у своєму тілі за останніми даними один з 700 осіб.



З порушеннями статевої ідентифікації народжуються

Раніше цифра була один на 2000 людей, але з появою можливості говорити про це відкрито і змінювати стать, люди стали вільнішими у заявах і цифра за останні 20 років змінилася.

Що робити якщо дитина хоче змінити стать?

Підтвердити порушення самоідентифікації за статтю може тільки лікар психіатр-сексолог. Бажання змінити стать може бути просто порушенням психосексуального розвитку, тобто тимчасової дитячими пустощами.

Пам'ятайте, що у віці до 5 років дитина вчиться розуміти, хто вона. І якщо в цей період відбулися порушення ідентифікації за статтю, то після 5 років можуть з'явитися певні ігри, захоплення, стиль одягу, зачіски, властиві іншій статі.

С ексолог Ольга Василенко “Усунути цю проблему може дитячий психіатр-сексолог. Тому операція іноді може бути згубна для життя дитини. Зміна статі – величезний удар по здоров'ю людини! З цим не можна жартувати!”.

До слова, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) виключила трансгендерність (загальний термін для позначення явищ незбігання соціальної та біологічної статі ) з переліку психічних розладів.

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