Перша допомога при укусі собаки: що робити, щоб не захворіти на сказ

Сказ – смертельна інфекція і найчастіше людина може заразитись цим небезпечним вірусом через укус зараженої собаки. Що робити, якщо вас вкусив собака, хворий на сказ?

Що робити, аби не захворіти на сказ, розповіла колишня очільниця МОЗ Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

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Що таке сказ і як передається?

Інфекція сказу може потрапити через укус тварини (у 99% випадків це собаки). Або потрапляння слини невакцинованої від сказу тварини на ділянки шкіри з порізами чи подряпинами або ж на поверхню слизової оболонки. Окрім того, при укусі тварини можливе зараження збудником правця.

Інкубаційний період сказу, зазвичай, триває 1-3 місяці, але може варіюватися від 1 тижня до 1 року – в залежності від різних факторів. Тобто, симптоми хвороби можуть виникати протягом цього періоду з моменту укусу собакою,

– пояснила Супрун.

В Україні наявна вакцина для профілактики сказу

На жаль, сказ – смертельна інфекція, але своєчасна допомога дає шанс на 100% врятуватися. До слова, в Україні наявні понад 39 тисяч доз французьких вакцин для профілактики сказу. Їх використовують для вакцинації людей, якщо є підозра, що тварина може бути заражена збудником сказу.

Перша допомога після укусу собаки

Негайно та ретельно промийте уражене місце великою кількістю води з милом. Ця проста процедура може врятувати життя.

Дезінфікуйте рану антисептичним засобом на основі спирту чи йоду.

Зверніться до найближчого медичного закладу. Якщо ви не знаєте, чи була тварина здоровою – обов’язково мають зробити щеплення вакциною.

Вкусив собака хворий на сказ: що робити

Якщо є можливість – зверніться до ветеринарної служби, щоб вони провели дослідження тварини на наявність інфекції. Якщо тварина не заражена сказом, то профілактичне лікування можна буде перервати.

Якщо тварину неможливо знайти та протестувати – необхідно провести повний курс профілактичних щеплень.

Завжди вакцинуйте від сказу домашніх тварин – собак та котів.

Зробіть профілактичне щеплення, якщо ваша робота пов’язана з ризиком зараження. Зокрема, це стосується ветеринарів, лісників та тих, хто працює з тваринами.

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