Що робити, якщо поранилися використаними шприцом або голкою

Якщо ж ви зайнялися прибиранням в парку чи вийшли на прогулянку і знайшли використаний шприц чи голку, то не варто панікувати.

В.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, що робити, якщо ви поранилися голкою або шприцом, як вберегтися від цього та як правильно зібрати та утилізувати голку чи шприц.

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Що робити, коли випадково вколовся використаною голкою?

Через поранення голкою можуть передаватися ВІЛ, гепатит B і С, герпес, малярія, сифіліс, дифтерія та ще кілька десятків інших парентеральних інфекцій. Але шанси зараження патогенами крові з голки дуже низькі.

Але не варто панікувати, спробуйте дихати спокійно та рівно.

Супрун зазначає, що є дані про те, що медичні працівники мають ризик заразитися через шприц або голку.

Уляна Супрун “Для гепатиту B вони становлять від 2% до 40%, гепатиту C — 3-10%. ВІЛ — 0,2-0,5%. Ризики залежать від багатьох факторів: розміру голки, глибини проникнення, кількості крові, що потрапила при пораненні та концентрації в ній вірусу.”



Попри це, джерело крові у голках та шприцах, які знаходять на вулиці, зазвичай невідоме. До того ж, поранення відбувається не одразу після використання голки, тож вона рідко містить залишки крові. Цей зменшує ризик зараження вірусами та інфекціями.

Супрун радить дотримуватися таких дій

зачекайте щоб кровотеча пройшла сама протягом декількох хвилин промийте рану водою не намагайтеся очистити рану або відсмоктувати кров висушіть і заклейте рану пластиром вирушайте до найближчого травмпункту або кабінету довіри, чи центру ВІЛ/СНІДу (адреси центрів в містах України тут ).

Після чого лікар оцінить ситуацію і запитає про деталі інциденту. Будьте готові максимально чітко згадати всі деталі.

Якщо ризики інфікування низькі, то потрібно перестати хвилюватися.



Якщо ви поранилися використаним шприцом – негайно зверніться до лікаря

При високих ризиках інфікування лікар може призначити щось з переліку:

профілактика антибіотиками для уникнення шкірної інфекції

щеплення проти гепатиту B

профілактична терапія від ВІЛ

зразки вашої крові можуть бути перевірені на гепатит B, гепатит C або ВІЛ одразу або після певного проміжку часу

Після цього у вас буде інструкція як діяти, допоможе у цьому сімейний лікар.

Як вберегтися від поранень використаними голкою чи шприцом

1. Беріть з собою рукавички, плоскогубці, контейнер для гострих предметів (посудина, коробка чи міцний пакет, які неможливо пошкодити гострим предметом чи голкою). Тримайте його завжди поруч.

2. Одягніть рукавички, які стійкі до механічних пошкоджень, проколів та порізів.

3. Не торкайтеся шприца руками – піднімайте його лише за допомогою плоскогубців чи інших інструментів.



Не торкайтеся шприца руками



4. Шприц негайно помістіть у контейнер для утилізації відходів і не передавайте його нікому.

5. Якщо голка є окремо від ковпачка, не варто одягати ковпачок назад на голку.

6. Після завершення прибирання зніміть рукавички та помістіть їх в окремий пакет. Ретельно помийте руки з милом.

7. Тримайте контейнер для утилізації у безпечному місці. Його вміст необхідно утилізувати як біологічно небезпечні відходи.

8. Не зберігайте голку, якою вкололися – утилізуйте її на спеціальних підприємствах, які мають ліцензію та сертифіковане обладнання. Список можна знайти тут. У списку шукайте підприємства, що працюють з клінічними та подібними їм відходами у вашому місті чи регіоні.

Якщо у вас немає змоги утилізувати шприц як зазначено вище, обов’язково подбайте щоб він був окремо від решти сміття. Подбайте, про те, щоб інші люди його не знайшли так само як ви.

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