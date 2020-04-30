Що робити, якщо порушили графік вакцинації дитини

Якщо дитині стандартно роблять усі щеплення згідно з віком, то проблем не виникає. Однак чимало батьків стикаються з ситуацією, коли графік вакцинації дитини порушується.

Насправді, ж план дій в такому випадку є досить простим та зрозумілим, повідомляє sviy.doc.

До теми МОЗ визначило порядок проведення профілактичних щеплень в умовах пандемії COVID-19

У випадку пропущеного терміну для планових вакцинацій необхідно звернутися до педіатра, який допоможе скласти графік та закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін.

Поширені міфи про графік проведення планових щеплень:

Деякі батьки розповсюджують інформацію, що кожна дитина особлива, через що для кожної треба складати індивідуальний графік, враховуючи її імунітет. Це неправда, адже насправді графіки щеплень усіх країн складені приблизно однаково. Дослідження показують, що відтермінування вакцинації лише створює додаткову небезпеку для дитини.

Дехто вважає, що якщо у дитини деякі щеплення були виконані частково і після того минуло багато часу, то весь процес необхідно починати заново. Насправді ж, необхідно лише доробити пропущені вакцини та дози — їх кількість коригується залежно від віку.

Індивідуальний графік має складати не імунолог, а педіатр або сімейний лікар .

. Імунограма не має відношення до вакцинації – вона необхідна для діагностики порушень в роботі імунної системи, наприклад, визначення імунодефіциту

Дехто вважає, що не можна робити кілька щеплень одночасно. Насправді ж, при "навздогінному графіку" навпаки краще мінімізувати кількість візитів до лікаря. Відтак, при можливості кілька вакцин не лише можна, а навіть необхідно провести в один сеанс. Це не лише дозволить швидше захистити дитину, а й зменшить психологічне навантаження на неї.



Календар щеплень / Інфографіка 24 каналу

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