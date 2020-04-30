24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Що робити, якщо порушили графік вакцинації дитини

-
Що робити, якщо пропустили щеплення
Що робити, якщо пропустили щеплення / Ілюстративне фото

Якщо дитині стандартно роблять усі щеплення згідно з віком, то проблем не виникає. Однак чимало батьків стикаються з ситуацією, коли графік вакцинації дитини порушується.

Насправді, ж план дій в такому випадку є досить простим та зрозумілим, повідомляє sviy.doc.

До теми МОЗ визначило порядок проведення профілактичних щеплень в умовах пандемії COVID-19

У випадку пропущеного терміну для планових вакцинацій необхідно звернутися до педіатра, який допоможе скласти графік та закінчити всі пропущені щеплення в найближчий термін. 

Поширені міфи про графік проведення планових щеплень:

  • Деякі батьки розповсюджують інформацію, що кожна дитина особлива, через що для кожної треба складати індивідуальний графік, враховуючи її імунітет. Це неправда, адже насправді графіки щеплень усіх країн складені приблизно однаково. Дослідження показують, що відтермінування вакцинації лише створює додаткову небезпеку для дитини.
  • Дехто вважає, що якщо у дитини деякі щеплення були виконані частково і після того минуло багато часу, то весь процес необхідно починати заново. Насправді ж, необхідно лише доробити пропущені вакцини та дози — їх кількість коригується залежно від віку.
  • Індивідуальний графік має складати не імунолог, а педіатр або сімейний лікар
  • Імунограма не має відношення до вакцинації – вона необхідна для діагностики порушень в роботі імунної системи, наприклад, визначення імунодефіциту
  • Дехто вважає, що не можна робити кілька щеплень одночасно. Насправді ж, при "навздогінному графіку" навпаки краще мінімізувати кількість візитів до лікаря. Відтак, при можливості кілька вакцин не лише можна, а навіть необхідно провести в один сеанс. Це не лише дозволить швидше захистити дитину, а й зменшить психологічне навантаження на неї. 

Календар щеплень
Календар щеплень / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Міфи про здоров'я Профілактика захворювань Діти Вакцинація Новини Здоров'я Лікування Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
сьогодні , 16:30 Як впоратися зі стресом та страхами під час карантину
Олександр Бевза
Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
27 квітня , 17:43 Кліщовий енцефаліт: збудник, симптоми, профілактика та лікування
Олександр Бевза