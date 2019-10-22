Що робити, якщо "продуло" шию

Багатьом знайомий цей гострий біль у шиї. Варто зазначити, що запалення м'язів не відбувається через звичайний протяг, а лише через тривале переохолодження або сильний потік повітря, скерований в цю область.

Біль у м'язах може бути не лише через переохолодження, а й через сон у незручному положенні, тривалу роботу за комп'ютером або фізичне навантаження, розповідає лікар ортопед-травматолог Артур Красненко.

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Запалення у м'язах називається міозит. Через подразник м'яз скорочується, через що знижується кровопостачання і виникає біль.

Міозит – симптоми М'язи неначе "заклинило";

Біль в поверхневих м'язах, який виникає раптово;

Зазвичай така "застуда" проходить самостійно і не викликає занепокоєння. Проте якщо шия "хрустить", є запаморочення, блювота, оніміння кінцівок – негайно зверніться до лікаря.



Що робити під час болю в шиї

Як лікувати біль у шиї

Прийняти таблетку знеболювальної групи НПЗП (наприклад, диклофенак чи ібупрофен);

(наприклад, диклофенак чи ібупрофен); Зробити теплий компрес або нанести зігріваючий крем;

компрес або нанести крем; Намагатися плавно розтягувати м'язи. Зверніть увагу, що розтяжка не повинна викликати сильного болю, тому "без фанатизму", будь ласка;

Профілактика: як вберегтись від "протягів"

Насправді, відкрите вікно ніяк не повинно вас турбувати й стійкість до протягів потрібно просто виробити. Для загартовування організму не обов'язково стрибати босоніж у сніг, достатньо лише знизити опалення вдома до 18-20 градусів.

Поступово ця температура стане для вас нормою і незначні протяги не викликатимуть дискомфорту.

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