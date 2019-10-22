Що робити, якщо "продуло" шию

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Продуло шию: що робити і як лікувати
Продуло шию: що робити і як лікувати / yogajournal.jp

Багатьом знайомий цей гострий біль у шиї. Варто зазначити, що запалення м'язів не відбувається через звичайний протяг, а лише через тривале переохолодження або сильний потік повітря, скерований в цю область.

Біль у м'язах може бути не лише через переохолодження, а й через сон у незручному положенні, тривалу роботу за комп'ютером або фізичне навантаження, розповідає лікар ортопед-травматолог Артур Красненко. 

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Запалення у м'язах називається міозит. Через подразник м'яз скорочується, через що знижується кровопостачання і виникає біль.

 
Міозит – симптоми
  • М'язи неначе "заклинило";
  • Біль в поверхневих м'язах, який виникає раптово;

Зазвичай така "застуда" проходить самостійно і не викликає занепокоєння. Проте якщо шия "хрустить", є запаморочення, блювота, оніміння кінцівок – негайно зверніться до лікаря.

Продуло шию що робити
Що робити під час болю в шиї

Як лікувати біль у шиї

  • Прийняти таблетку знеболювальної групи НПЗП (наприклад, диклофенак чи ібупрофен); 
  • Зробити теплий компрес або нанести зігріваючий крем;
  • Намагатися плавно розтягувати м'язи. Зверніть увагу, що розтяжка не повинна викликати сильного болю, тому "без фанатизму", будь ласка;

Профілактика: як вберегтись від "протягів"

Насправді, відкрите вікно ніяк не повинно вас турбувати й стійкість до протягів потрібно просто виробити. Для загартовування організму не обов'язково стрибати босоніж у сніг, достатньо лише знизити опалення вдома до 18-20 градусів.

Поступово ця температура стане для вас нормою і незначні протяги не викликатимуть дискомфорту.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Здорове життя Профілактика захворювань
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